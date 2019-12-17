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Happy PaMa 教得樂 第272期

Happy Pa Ma

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與熊熊共度英倫聖誕

【明報專訊】戴上紅色闊邊帽，穿好招牌牛角鈕外套，拿起手提行李箱，人見人愛的PADDINGTON（帕丁頓熊）已準備就緒，於今個聖誕遠道從英國來港，與大家同過「將軍澳中心‧PADDINGTON英倫聖誕嘉年華」。

商場中庭精心築起充滿節日氣氛的帕丁頓熊聖誕樹屋，展示PADDINGTON歷年珍貴精品，並設有免費閱書天地，提供不同主題的PADDINGTON圖書。PADDINGTON最愛吃Marmalade（柑橘醬），於樹屋旁設有「Marmalade Hunt聲控遊戲室」，大家一起幫PADDINGTON收集多些柑橘醬，讓他過一個幸福滿滿的聖誕。

英倫聖誕嘉年華裏更有兩個打卡位，分別是帕丁頓熊火車及轉轉咖啡杯，恍如走進PADDINGTON的童話世界，讓你與摯愛於滿載純真與溫馨的英倫聖誕嘉年華中流連忘返，共度暖意洋溢的快樂聖誕！

■INFO

將軍澳中心‧PADDINGTON 英倫聖誕嘉年華

日期：即日至2020年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：將軍澳中心G/F中庭

查詢：3417 4328

■送PADDINGTON獨家無線滑鼠及限量版筆袋

將軍澳中心送出PADDINGTON獨家無線滑鼠及限量版筆袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月24日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]

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