嘗盡各國美食 聖誕老人有「禮」

玩樂方面，聖誕老人會於12月24日自助晚餐時段，以及25及26日自助午、晚餐時段親臨大派禮物予小朋友，而12月31日來吃大餐的小朋友亦將獲贈節慶小禮物。如果仍覺得不滿足，在12月24及25日晚上6:30至9:30，於酒店大堂酒廊更設置了夾公仔機，酒店房客及餐廳客人都可免費參加，先到先得把可愛佳節玩偶帶回家！

■INFO

Café East豪華自助晚餐

日期：12月24、25、26及31日、2020年1月1日

時間：12月24日晚上6:00至8:00（首輪）及晚上8:30至10:30（次輪）；其他日子晚上6:30至9:30

收費：成人$698起，3至11歲小童$428起，另設加一服務費，部分日子須預先購票

址址：尖沙嘴麼地道72號千禧新世界香港酒店Café East

訂座及查詢：2313 4222

[Happy PaMa 教得樂 第272期]