好去處：薑餅屋打卡 訪精靈村 夾公仔 佳節擦大餐玩個夠

文：顏燕雯

小模特兒：Isaac Chan

遠離繁囂

「天際」歎兩日一夜

若爸媽今年不打算一家大小出埠旅行，即使留港帶小朋友吃聖誕大餐，也可叫他們樂上半天！例如去遠離繁囂、博覽館旁的香港天際萬豪酒店，吃個令人滿足的聖誕大餐，更可預訂聖誕假期住宿計劃，來個兩日一夜小旅行，順道欣賞旁邊機場的客機升降，一樣是非常愉快的聖誕假期！

■INFO

天際咖啡室聖誕自助晚餐

日期：12月24、25、26及31日、2020年1月1日

時間：晚上6:00至10:00

收費：12月24、25日成人$728，4至12歲小童$388；12月26、31日及1月1日成人$648，4至12歲小童$338；平安夜及聖誕日合家歡聚優惠$1660（2名成人與1名小童），所有價錢另設加一服務費

址址：赤鱲角航天城東路1號香港天際萬豪酒店 天際咖啡室

訂座及查詢：3969 2500

■聖誕假期住宿計劃

入住日期：即日至2020年1月1日

內容：豪華客房住宿1晚、天際咖啡室成人自助早餐及自助晚餐2位、12月24至26日和2020年1月1日之餐飲優惠為九折，其他日子為八折、限量節慶房間迎賓禮品及免費泊車位一個（視乎供應情况而定）

收費：每房每晚$2250起，另設加一服務費

訂房：800 903 510

[Happy PaMa 教得樂 第272期]