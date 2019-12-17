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90後趙舜茹 辦社企遍佈23地 培訓邊緣婦女 用攝影說故事

【明報專訊】電影《淪落人》的菲傭姐姐，夢想當攝影師，最後她離開香港去讀攝影藝術。現實裏菲傭姐姐Jem也離開香港去了俄羅斯，開展她自由攝影師的生活，她是透過社企Lensational的課程，逐步走上攝影師之路。

這個培訓第三世界婦女攝影藝術的社企，創立人是90後港女趙舜茹，她現在英國工作，最近回港出席第12屆社企民間高峰會。她分享6年前的一次旅行，因遇上數個和她拍照的土耳其少女，燃點了第一根創立攝影課程社企的小火柴。

趙舜茹（Bonnie）在香港彩雲邨長大，是家中獨女，很受保護，除了讀書，她的生活圈子很細，就是每天從學校回家，那不過十多二十分鐘的路程。她瞇起小眼睛說：「我6、7歲就戴眼鏡，很愛看書，總之是一個很害羞很書呆子的細路女。」

今天她除了是Lensational 社企的CEO，提供課程給第三世界婦女，也同時是The Social Investment Consultancy國際顧問公司的執行總監，公司目標是社會投資和社會影響力。今天教出第一個Lensational的攝影師、時常飛來飛去開會的Bonnie，14、15歲時卻是一個連「hi」也不敢跟人說的小女生。然而，看着事物在她手中溜走，滋味並不好受，她決心把害羞擊退。

「我初中時，很幸運遇上一個從新西蘭回流的女同學，她愛笑和自信。我們均念女校，暑假時一起去英國上兩星期英語遊學課。」這個暑假帶給Bonnie的是「沒有say hi的遺憾」！

Bonnie「沒有say hi的遺憾」，原來來自中二暑期英語班上一個英俊的意大利男孩。「上課時，看到這男孩，好漂亮啊！真的好想去認識他，但我太害羞了，我同學一直鼓勵我過去打個招呼，但一連兩星期，我就連一個hi都不敢說。」問Bonnie是否一見鍾情？她說那時很純真，沒想到浪漫，只是好想和這美少年say hi！

課程結束，Bonnie小女生回港，心裏滿懷遺憾。「怎麼我連問下他的名，影張相，都沒膽，如果有張相留念，那多好呢！由那時開始，我跟自己說，我要踏出第一步，因為害羞令我失去很多機會。」很快，又到中三的暑假，Bonnie 再和好同學去美國學英文，這次，她表現不同了，就算害羞，也學習和不同同學say hi， 而且很主動，交了很多朋友，那年暑假，她開始建立自信，享受不害羞，落落大方的自在和坦率。

土耳其少女合照 燃創社企念頭

Lensational的源起，就是Bonnie和4個土耳其少女大家主動拍照和交朋友時開始：「2011年，我在中大念大二時，去了丹麥當交換生，有假期我就拿着相機去土耳其走走，在伊斯坦布爾遇上4個16、17歲的少女，她們原來是第一次4個女仔自己出動，沒有家人陪着逛街，於是就來找我影相留念，我發覺攝影能看到她們的世界，很有啟發性。」

Lensational創立6年，如今已在23個國家及地區開設課程，課程約8小時，分4堂培訓社區邊緣婦女，教授她們攝影及數碼技術，並與當地專業攝影師合作mentorship課程。Bonnie雖然沒提及，但這些生活在山區或在勞力市場打工的婦女，或多或少也帶點她小時候那份害羞和沒有自信的性格。我們到第三世界旅行時，都會發現這些婦女的生活只圍繞着家庭，還有些是文盲。但在相機鏡頭下就可打破語言隔閡，讓她們表達生活所見所聞。

「今年我們好開心，終於為27個婦女出了他們的攝影集，平時學員的攝影故事，多是女性自己鏡頭下的影像，但第一次我們把不同國家的婦女，以共同話題匯聚成書，包括中國、泰國北部及加納（非洲西部）等婦女。攝影集有一章是『水』，因為我發覺學員的相，出現相同的題目，例如影了很多7、8歲的女孩擔着水走路的相；有一章是講身邊的垃圾，另一章是領袖精神。」相信這些婦女一定好開心，看到自己的作品印刷成書。鏡頭下看到婦女和環境的關係，她們在保護家庭時承受的壓力。Bonnie說：「Lensational與圖片社合作，將攝影作品的收入分一半給攝影師及機構，令婦女可以掙取生活費，亦有學員賣出照片後，把錢捐給孤兒院。」

回港申請基金碰壁 投稿外國成事

Bonnie說，開創Lensational不是一帆風順，她也曾失意找不到資助和支持。她在2012年到美國交流時，學習了社企的概念，美國很鼓勵年輕人創業，她回港就寫了計劃書申請基金，但香港沒有人相信培訓婦女攝影能成為社企，她處處碰壁，幾乎放棄，她寫了一篇文投稿到外國報紙，卻在這時收到外國迴響，由那時起，Lensational獲得關注和募捐，正式啟步。而上文提及的Jem是她第一個教出來的學員。

「我的攝影其實也是自學，但我們還有其他專業人士組合，一起上課，除了攝影構圖和顏色等，也培訓她們怎樣以攝影說故事，怎樣做出一輯專題的相，怎樣有攝影師的心態。」Jem現年35歲，來上課時才28、29歲，她在學員中特別優秀，熱愛拍鳥，她告訴Bonnie，影鳥是因為嚮往自由，希望有朝一日自己能像鳥那樣自由。

「現在Jem已搬去俄羅斯生活，在那裏為Lensational工作，她現在是自由攝影師。」像Jem成功成為攝影師的，還有很多，其中一個是18歲的加納少女，上完Lensational的課，再由專業攝影師指導一年，現已投入攝影師職業。

在生活裏，人人都會有很多想法，但最終都不容易實現，遇到困難，卡在那裏不了了之，問Bonnie為何能這麼堅毅？她綻開親切的笑容說：「有夢想就要追，不要有後悔！同時，年輕人也要有正向思維，我自小由婆婆帶大，她教我要快樂過人生，她說人生有苦也有甜，做人不要太認真執著一件事，就像今年的社企民間高峰會，主題是『設計快樂』；快樂不止是一種感覺，它象徵透過新思維、耐心和毅力，以正向思維克服困難。」

■給香港的話

「我相信，做人要有夢想。而夢想，不單是個人的追求，更是能為大眾帶來影響。就算其他人一開始時不認同你的夢想，只要相信自己，找到一小撮志同道合的人，你一定可以為大眾帶來正面的改變。」

■Profile

趙舜茹（Bonnie）

90後，社企企業家，2012至2013年仍在香港中文大學念書時，創立社企Lensational，現為創辦人及行政總裁，為亞洲和非洲23個國家及地區的弱勢婦女社群，提供攝影和數碼技術課程，讓她們透過鏡頭表達身處環境的問題和感覺，並將大部分賣相收入與她們分享。2013年中大商學院環球商業學畢業後，前往英國修讀碩士，發現在當地發展社企比香港更如魚得水，過去6年把Lensational發展為一個國際社企，籌款來自香港、德國等地，今年成功為27名學員出版攝影集。現為國際顧問公司The Social Investment Consultancy的執行總監（以社會效益為主要投資目標），曾獲《福布斯》歐洲「30歲以下社會企業家30強」獎。兩年前開始跑步運動，今年跑了人生第一個半馬。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com

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