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團結毒斑蝶 飛千里來港過冬

【明報專訊】來港過冬的客人，不止受注目的候鳥，原來還有斑蝶。

每年冬天，數以百計的斑蝶由北方拍翼飛逾千公里，跨越大陸、海洋來港，群居在樹林。雖然香港比北方溫暖，但牠們仍需腳抱幼枝，靜止不動，倚靠身體儲藏的能量，抵禦最冷酷難熬的日子，靜待陽光來臨。環保團體綠色力量每年均有「越冬斑蝶調查」，記錄來港過冬的斑蝶數量。斑蝶是少數擁有越冬習性的蝴蝶，是什麼原因，讓牠們能捱過冬天？

本港有逾260種蝴蝶，學術分類共5科，蛺蝶科為其中一科，而斑蝶則屬於蛺蝶科的亞科。本港有紀錄的斑蝶共13種，其中11種擁有越冬習性。綠色力量自2009年開展「越冬斑蝶調查」，記錄每年來港過冬的斑蝶數量。每年9月，北方如內地及日本的斑蝶都會來港過冬，使該11種斑蝶，特別是藍點紫斑蝶的數量急增，直至翌年1月天氣回暖，越冬斑蝶才會飛離香港返回原居地。

越冬斑蝶數量每年差別大

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，據文獻記載，1990年代屯門小冷水高峰期曾出現近4萬隻越冬斑蝶。不過，近年越冬斑蝶在港的過冬期一直縮短，而且每年錄得的數量十分波動，以港島深水灣為例，2015年只錄得21隻斑蝶，2017年卻有1122隻；逗留香港的時間亦主要集中在11至12月間的2至3星期。單家驊推斷，香港可能不再是牠們的目的地，而是過冬的中途站。至於原因為何？斑蝶的目的地在哪裏？香港的斑蝶又會否去其他地方過冬？他嘆本港一直欠缺相關研究，相反日本及台灣這些倚賴農業的地方都非常重視斑蝶調查，多年來都有系統地追蹤斑蝶數量及過冬路線，「蝴蝶屬於食物網低層，為許多農作物傳播花粉，了解蝴蝶有助掌握本土生態變化」。

日本飛到台灣 需時兩周

單家驊分享，根據日本調查紀錄，一隻日本斑蝶飛至台灣需時約兩周。雙翼薄如紙張的斑蝶，何以能跨越海上千里？原來牠們如候鳥一樣，懂得利用季候風風勢及氣流層，乘風飛行，省掉力氣。最壯觀的乃每年數以億計，由加拿大飛至墨西哥的斑蝶群，「牠們飛過，連天都黑一黑」。

斑蝶對過冬地點十分揀擇，對日光、濕度、風速、植物高度都甚有要求，單家驊解釋，「例如風太大會讓身體失溫，選址一定是河谷、山谷這些能擋風的位置，日光不太猛亦不可暗淡，亦要近河溪，牠們雖然不進食，但需要喝水」。本港斑蝶的過冬地點主要在屯門小冷水、港島深水灣及大嶼山數個地點。

群居樹枝 除喝水外靜止不動

斑蝶在過冬初期，約9、10月時會瘋狂採集花蜜，為身體儲備能量，到了11、12月寒冬，便會在樹枝上休息，除了喝水，其餘時間靜止不動，避免浪費體能。牠們喜歡棲息於較矮小的樹木上，同種會密集地群居，一個群落動輒有數百隻斑蝶。這對捕獵者能起警示作用，威嚇對方不要靠近，其次乃風吹雨打時，能互相遮擋，保護同種。若大家心水清，2018年渣打銀行的新鈔票系列，50元鈔票的主角正是藍點紫斑蝶，寓意港人團結，在嚴寒天氣中靠攏在一起，抵禦外在挑戰。

美麗有毒 壽命長達半年

本港260多種蝴蝶中，只有斑蝶及某幾種灰蝶擁有越冬習性。其餘品種的蝴蝶一般只有數周壽命，到了冬天都會因熬不過寒冬而死亡，只留下能抵禦低溫的蝴蝶蛹，於春天再生。臨近冬天出生的斑蝶壽命亦特別長，一般斑蝶成蟲只有數周壽命，但冬天的斑蝶彷彿知道身負重任，壽命可長達5至6個月，待成功度過冬天，交配繁殖後才會死亡。

斑蝶有自身的防衛機制，所有斑蝶皆含有毒性，倚靠身上獨特的斑紋警示捕獵者。單家驊指斑蝶一生都是有毒的，斑蝶幼蟲只會進食有毒植物，而牠們所結的蛹亦含有毒性，蛹身花紋突出，印證大自然愈鮮艷愈有毒的道理。斑蝶按斑紋分為老虎型及烏鴉型兩類，老虎型的對比色強烈如老虎斑紋，烏鴉型的翼面則擁有折光，如雷射標籤般呈反光效果，「話你知我有毒，唔好食我。捕獵者會知道這是警誡色，例如雀仔特別怕折光，唔敢食」。

文：歐慧兒

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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