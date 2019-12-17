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直立琴靠「高」奏出響亮妙韻

【明報專訊】臨近聖誕，不少家長會趁減價優惠為子女選購鋼琴。不過，琴款多如繁星，除了傳統鋼琴，還有數碼鋼琴及電子琴，令人不知如何選擇。一般香港家居狹窄，既擔心擺放空間不足，又害怕練習時騷擾鄰居。專家指出，不少琴款既慳位又可調節音量，讓琴手在有限的家居空間進入廣闊無垠的音樂天地。

入行超過20年的青苗琴行董事總經理、名琴匯琴店負責人黃麒丰（Calvin）說，選琴時主要留意擺放空間、弱音和靜音等功能，他分享選擇貼士。

「各式琴款是按不同用途而設計，至於需要哪種規格的琴，不單是按使用者要求，更應考慮放置環境。」Calvin解釋，鋼琴的外殼是個木製的大型音箱，體積愈大共鳴效果愈理想，所產生的聲量也愈響亮。三角鋼琴音箱以水平式設計，琴身深度一般超過160厘米。雖然聲音雄亮，但一般家居都沒空間擺放，較適合在演奏場地或禮堂使用。

至於直立式鋼琴在香港較流行，其闊度和三角鋼琴相若，約150厘米，但深度只有約60厘米。它的音箱以直立式設計，約高120厘米的屬中等體積，較受歡迎。另外，有些高度超過130厘米、較專業和昂貴的款式，適合家居放不下三角鋼琴，但又想追求較理想共鳴效果的高水平演奏者使用。

雲杉木製外殼 共鳴效果佳

高檔次的鋼琴外殼，多會用成本較高的實心木製造，例如共鳴效果優良、令音質穩定的雲杉木，而中、低檔次的多數採用中或高密度的纖維木材。「以雲杉木製作的鋼琴一般在意大利、阿拉斯加生產。高檔次的款式多數從老樹取材，因其木質密度高，所製的琴殼較強韌耐用。」歐洲鋼琴名貴的原因是大部分用人手製作，每台售逾20萬元。以機器大量生產的鋼琴成本較低，中國製的入門款式約售1.8萬至2.5萬元；而中階款式則以日本製造的較流行，約售3萬至5萬元。「入門款式未必能提供頂級音響享受，但彈奏時只要投入情感也會津津有味。」

小心琴弦生鏽、木板發脹

選鋼琴時要留意各塊琴鍵的高度，整體要平整；鍵與鍵間的空隙要平均、回彈敏捷；高音清脆明亮、低音沉厚的款式最理想。而踏板方面，踩踏時要平穩、無雜音。測試時可反覆彈奏同一首樂曲，以分辨不同款式的手感和音色。

家長或會擔心子女學鋼琴只有3分鐘熱度，Calvin說可考慮買二手或租琴。二手鋼琴售價約比全新的便宜一半，他建議選中、高階的款式，因品質較佳和耐用。「除留意外觀的新淨度，也要打開頂部的揭蓋和前方的木板檢查琴膽，避免選琴弦生鏽、木板發脹的款式。」他說經琴行選購較有保障，因回收舊琴後一般會清潔、維護和調音。而部分琴行也有租琴服務，月租約400元，亦可考慮先租後買。「若鋼琴售價是4萬元，客人要先支付約一半按金，另外每月付租金；半年後若想擁有它，可考慮支付琴價扣除按金後的餘額。有些琴行計算餘款時，可扣減客人先前所付的租金，詳情要留意條款。」

不少人對部分琴款的弱音及靜音功能感興趣。「一般鋼琴都設有弱音踏板，踩踏後音量會減少約三分之一。」Calvin解釋，按動琴鍵後，弦槌會敲擊琴弦而產生聲音。弱音踏板的原理，是以機關在弦槌和琴弦間加插一塊氈布，以產生消音效果。若想鋼琴完全靜音則可考慮靜音鋼琴。「內設機關會讓弦槌剛好敲擊不到琴弦，而琴弦附近設有電子感應器接收弦槌震動時所產生的信號，轉化成電子合成的琴音後以耳機收聽。具靜音功能的鋼琴比普通款式約貴1.2萬元。」

數碼、電子琴輕巧不走音

近年不少人對數碼鋼琴感興趣，Calvin說它是從電子琴發展出來的電子樂器。「其外觀模擬鋼琴設計，可用控制器調整音量，入門款式約數千元，但體積細小得多。」數碼鋼琴細小又方便搬動，適合家居狹窄和租樓人士。「它的闊度和鋼琴差不多，但因內部沒弦槌和琴弦等部件，所以薄身得多，深度比鋼琴短40多厘米，而高度一般亦不超過100厘米。」由於它是電子樂器，所以不會走音，亦不用調音。

它和電子琴的最大分別，是每個琴鍵有約10級不同等的力段，用不同力度可彈出相應的音量。「數碼鋼琴的音效像真度高，但要留意音質會受揚聲器或耳機的品質影響。」部分數碼鋼琴可模擬小提琴等樂器的聲音，但選擇不及電子琴多。電子琴可模擬數十款樂器，包括小提琴、結他和風琴，甚至可播放鼓聲作背景聲效，適合夾band、連接電腦錄音和混音。「電子琴數百元有交易，5000元的款式已十分多功能。」此外，電子琴琴身輕巧，方便搬到不同地方使用，如帶到街上busking。但因它沒底座，彈奏時需放在桌面或X形的琴架上。「大部分電子琴使用膠琴鍵，指感較差，難以和可細緻演繹樂章的鋼琴媲美。」

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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