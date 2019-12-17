與時並進：雲吞減肥豬肉 湯底加羅漢果

請隱世師傅出山教授

大光燈一度搬至曲街開舖，後來因加租而結業。其後王國雄與同事機緣巧合下結識了許師傅，便找師傅出山教授製作雲吞麵，並在師傅的允許下沿用大光燈之名，於2013年開舖，命名為新大光燈。

這一盞新燈走大眾化風格，做的不是細蓉，為了令客人吃得飽肚，雲吞較大顆，餡料包上較大隻的蝦肉，半肥瘦豬肉比例約10%。王國雄說：「以前餡料有較多肥豬肉，但近年人們追求健康，見過客人會挑走裏面的肥豬肉，於是加以改良。」湯底以大地魚、蝦米、豬骨、蝦子為主，加入羅漢果，湯味清甜。麵條雖不是手打竹昇麵，但乃向麵廠特別訂製，鴨蛋用得多，令麵條蛋味更香。由於香港租金昂貴，單靠賣雲吞麵難以生存，所以加設粥品、腸粉等食物，店內的即拉腸粉亦很受歡迎。

■Info

◆新大光燈（大角嘴分店）

地址：大角嘴福利街8號港灣豪庭廣場地下G74號舖

查詢：2617 2800