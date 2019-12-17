副刊

飲食

下一篇 上一篇

與時並進：雲吞減肥豬肉 湯底加羅漢果

【明報專訊】跟麥氏、何氏不同，王國雄並非出身於雲吞麵世家，但驅使他默默用心經營雲吞麵店的，是一家數十年前常去的「深宵食堂」。「當年有一家雲吞麵檔於巷仔擺檔，開在紅磡，晚上10時左右營業至凌晨3、4時，專做消夜時段。附近是棺材舖，俗稱『陰地』，但許有伍師傅出品很好，不少人會特地駕車去吃麵。開檔的日子，便會掛一盞燈於巷口，因此慢慢便叫『大光燈』。」

請隱世師傅出山教授

大光燈一度搬至曲街開舖，後來因加租而結業。其後王國雄與同事機緣巧合下結識了許師傅，便找師傅出山教授製作雲吞麵，並在師傅的允許下沿用大光燈之名，於2013年開舖，命名為新大光燈。

這一盞新燈走大眾化風格，做的不是細蓉，為了令客人吃得飽肚，雲吞較大顆，餡料包上較大隻的蝦肉，半肥瘦豬肉比例約10%。王國雄說：「以前餡料有較多肥豬肉，但近年人們追求健康，見過客人會挑走裏面的肥豬肉，於是加以改良。」湯底以大地魚、蝦米、豬骨、蝦子為主，加入羅漢果，湯味清甜。麵條雖不是手打竹昇麵，但乃向麵廠特別訂製，鴨蛋用得多，令麵條蛋味更香。由於香港租金昂貴，單靠賣雲吞麵難以生存，所以加設粥品、腸粉等食物，店內的即拉腸粉亦很受歡迎。

■Info

◆新大光燈（大角嘴分店）

地址：大角嘴福利街8號港灣豪庭廣場地下G74號舖

查詢：2617 2800

上 / 下一篇新聞

細蓉門派多 識食講究次序
細蓉門派多 識食講究次序
90後趙舜茹 辦社企遍佈23地 培訓邊緣婦女 用攝影說故事
90後趙舜茹 辦社企遍佈23地 培訓邊緣婦女 用攝影說故事
後記：身體現警號 練跑重整人生
後記：身體現警號 練跑重整人生
直立琴靠「高」奏出響亮妙韻
直立琴靠「高」奏出響亮妙韻
知多啲：日本琴自家生產部件 精準度高
知多啲：日本琴自家生產部件 精準度高
保養貼士：琴膽可放防蟲劑
保養貼士：琴膽可放防蟲劑
買物情報：豆丁派對戰衣 「經典藍」搶鏡
買物情報：豆丁派對戰衣 「經典藍」搶鏡
投入冰雪女王 藍調國度
投入冰雪女王 藍調國度
本周FOCUS．採訪手記：親子生意競爭大 創業容易守業難
本周FOCUS．採訪手記：親子生意競爭大 創業容易守業難
活動推介：為狗狗做善事 親子新年「行大運」
活動推介：為狗狗做善事 親子新年「行大運」
活動推介：為全能媽媽打打氣 親子運動會齊玩樂
活動推介：為全能媽媽打打氣 親子運動會齊玩樂
重要日子提提你：
重要日子提提你：
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：薑餅屋打卡 訪精靈村 夾公仔 佳節擦大餐玩個夠
好去處：薑餅屋打卡 訪精靈村 夾公仔 佳節擦大餐玩個夠
精靈派禮物 雪糕屋發「甜」夢
精靈派禮物 雪糕屋發「甜」夢
嘗盡各國美食 聖誕老人有「禮」
嘗盡各國美食 聖誕老人有「禮」
家家有禮：聖誕叮叮派對 賞電車收藏
家家有禮：聖誕叮叮派對 賞電車收藏
與熊熊共度英倫聖誕
與熊熊共度英倫聖誕
聖誕禮物：爸媽準備貼心禮物 化身聖誕老人送驚喜
聖誕禮物：爸媽準備貼心禮物 化身聖誕老人送驚喜
好去處：與Pokémon同玩同眠 捉住精靈陪度假
好去處：與Pokémon同玩同眠 捉住精靈陪度假
DIY：糖果砌出快樂 自製可愛薑餅屋 分甘同味好簡單
DIY：糖果砌出快樂 自製可愛薑餅屋 分甘同味好簡單
家家有禮：鬼馬emoji帶來歡樂聖誕
家家有禮：鬼馬emoji帶來歡樂聖誕
Frozen 2原聲大碟 唱遍白色魔雪奇緣
Frozen 2原聲大碟 唱遍白色魔雪奇緣
與霸王龍歷險 化解綠洲危機
與霸王龍歷險 化解綠洲危機
背山傲海：學校高材≠明日人才
背山傲海：學校高材≠明日人才
國際親子台：為人父母的4C
國際親子台：為人父母的4C
小學雞媽媽：艱難日子來點幽默
小學雞媽媽：艱難日子來點幽默
半職爸爸：尊重孩子感情是最重要的事
半職爸爸：尊重孩子感情是最重要的事
半個瑞典人：孩子擁有同等價值
半個瑞典人：孩子擁有同等價值
客座隨筆：兒子性教育 爸爸是最佳人選
客座隨筆：兒子性教育 爸爸是最佳人選
多元導航：了解缺課背後原因
多元導航：了解缺課背後原因
教大GPS：家校合作「過火」 或有反效果
教大GPS：家校合作「過火」 或有反效果
團結毒斑蝶 飛千里來港過冬
團結毒斑蝶 飛千里來港過冬
知多啲：假斑蝶扮有毒保命
知多啲：假斑蝶扮有毒保命
活動推介：9歲起可當蝴蝶普查員
活動推介：9歲起可當蝴蝶普查員