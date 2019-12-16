養生帖：艾條熏穴 保健抗頑疾

（1）調整脾胃消化吸收，防治慢性胃痛、腹痛腹脹，慢性腹瀉，功能性便秘等

（2）調節血脂代謝，穩定血壓，降低血液黏稠度，淨化血液，防治心腦血管疾病、血脂異常、動脈硬化、高血壓等

（3）調節免疫功能，養身健體，預防上呼吸道感染等

（4）調節內分泌，改善臟器老化，延緩衰老，延年益壽

（5）補養氣血，溫陽通脈，改善機體虛弱狀態，振奮陽氣，減輕中老年人冬季關節寒痛、四肢不溫、活動不利等

具體灸法為：取艾條一端點燃，對準神闕、足三里穴熏熨，艾條距離穴位皮膚2至3公分，視皮膚的感覺適當調節距離遠近，以舒適的溫熱感為宜，有灼痛感時可距離稍遠一些。每穴灸15分鐘左右，灸至局部皮膚潮紅而不起疱，每天一次，連續一月即可。慢性頑固性疾病，再灸療程應休息5至7天。神闕穴定位在肚臍的中央，是先天的結蒂、後天的氣舍，一穴連通先後天，為各種臍療之處。足三里定位在膝關節前下方，外膝眼下3寸。一般先灸神闕，再灸兩膝下足三里穴。若易於上火之人，還可在灸完神闕、足三里後再灸兩足底心的湧泉穴，灸法同前，以引火歸元。

文：甘君學（香港大學專業進修學院中醫副教授）