切合長者需要 住院舍非壞事 慎選安老院 用齊眼耳口鼻

入住與否 徵詢專業意見

當長者健康狀况轉差至家人無力照顧時，入住安老院成為其中一個選擇。不過，作決定前，一家人要坦誠溝通，審慎考慮不同情况，如評估長者自我照顧能力、健康衰退速度、家人照顧能力、經濟承擔預算、社區照顧服務，以及其他可行照顧方案（如聘請家傭）等，有需要可徵詢專業人士意見，如覆診時詢問醫生、護士或社工等。必須緊記，入住安老院不一定是不好的決定，反而可以是最妥善及最為長者設想的選擇。

院舍分資助非資助

「居家安老為本，院舍照顧為後援」，是香港安老政策的宗旨。即以多元化家居照顧服務支持長者在家安老；當長者因個人、社會、健康及其他原因而未能在家中居住，政府就會提供住宿照顧，讓長者安享晚年。按長者不同程度的護理需要，由低至高護理程度劃分為：安老院、護理安老院及護養院。

長者院舍分為資助宿位及非資助宿位兩大類，全港現時約有744間院舍，長者可按個人情况作合適選擇。資助宿位包括由政府直接資助志願機構提供資助的宿位、透過向私營院舍購買宿位及由合約院舍提供的資助宿位，合共27,551個；而非資助宿位即政府沒有向該些院舍提供資助，包括私營安老院、自負盈虧及合約院舍中提供非資助宿位，共有47,368個。

如長者要入住政府資助或買位的院舍，可透過社會福利署「安老服務統一評估機制」申請，評估員會就申請人的自我照顧能力、身體機能、記憶及溝通能力、行為情緒等方面狀况、環境危機和應付日常生活能力等作全面評估，從而識別申請人是否適合入住。輪候入住津助宿位時間約25至40個月；收費方面，津助院舍約1660至2060港元。政府向私營院舍購買宿位的收費為1656至2060港元，等候入住時間約9個月。若長者及家人選擇入住私營安老院舍，則可自行到該院舍詢問，收費當然較高，但毋須輪候。

選擇安老院 五官十要訣

全港現時約有550間私營院舍，應如何選擇？首先要明白入住安老院是一個重要抉擇，所以必須仔細考慮，家人最好先陪同長者前往參觀心儀院舍，實地考察環境、職員工作態度及服務水平；參觀時索取院舍單張，以便了解院舍服務。

選院舍時，用五官感覺協助，包括眼到：觀察院舍環境設施；耳到：聽院舍口碑；口到：問一下院友或家人對院舍意見；鼻到：房間/洗手間等是否有異味。還要親身到院舍細心留意以下10要訣：

1. 院舍必須獲得社會福利署發出有效牌照

2. 院舍詳細列明各項收費

3. 環境光線充足、清潔舒適、空氣流通、沒有異味及設備保養妥善

4. 洗手間設有充足衛生設備及地面乾爽

5. 院舍重視保障院友個人私隱

6. 院舍內的長者面容開心、祥和及安泰

7. 護理專業人手充足，可為長者提供適切照顧

8. 職員對長者態度友善及關懷備至

9. 膳食適合長者的健康需要

10. 院舍位置就近家屬，方便家人經常到訪探望及有否其他增值服務等（如設有註冊或登記護士當值、護送及陪診服務）

護理水平首要考慮

為長者福祉着想，選擇一間能滿足長者照顧需要的院舍是很重要。在經濟能力許可下，長者應該按其健康狀况，選擇最舒適的安老院。

入住院舍多為健康欠佳的長者，故院舍護理水平應為首要考慮。但對非從事醫護工作的人士來說，不容易作出選擇。而不少安老院舍標榜自己是什麼級別，獲一些管理認證，但需留意這些賣點只能反映院舍達到某程度人手或管理的標準，未能顯示其照顧方面的真正水平。目前，香港老年學會「香港安老院舍評審計劃」是本港較為全面評審安老院舍服務水平，大家可以作為參考。

入住院舍初期，長者多會出現適應問題，未必習慣院舍群居生活，亦懼怕與親友疏離。這是正常現象，長者不必過分擔心，先嘗試了解院舍起居作息安排，嘗試調節配合，多參與院舍活動，增加對院舍認識與歸屬感。

需時適應 擴闊圈子

長者亦要主動結識院舍職員及院友，擴闊生活圈子，多溝通多明白，有助加快適應院舍生活。若遇到適應困難，可向院舍負責人、社工及家人尋求協助。

家人探望起監察作用

長者入住院舍後，有家人經常探望，可讓長者感到家人雖然不同住，但還是非常重視及關心自己，這點非常重要。家人要與院方不時交流意見，按長者身體轉變協商妥善照顧方法；還有一點很重要的，家人經常探訪可起監察院舍服務質素的積極作用，確保院舍持續提供穩定及高水平的服務。

文：趙迪華（香港老年學會副總監）

編輯：廖偉龍

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