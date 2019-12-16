不是產婦獨有 子宮膀胱脫垂 非尿頻元兇

產後尿頻，甚至失禁，是否常見？又與子宮和膀胱脫垂有何關係？

婦產科專科醫生澄清，子宮和膀胱脫垂不是產婦專利，更與尿頻無關，反而會導致如廁困難。

分娩扯傷盆底肌神經線 常有便意

何謂尿頻？婦產科專科醫生江穎珊表示，如果每隔半小時就要如廁，每次小便量微小，即屬尿頻。孕婦自然分娩，或會扯傷盆底肌神經線，影響膀胱敏感度，因而常有便意。另外，部分女性產後因害怕小便傷及會陰傷口，如廁時自我限制小便流量，致需經常如廁。

江穎珊表示，婦女產後尿頻屬常見現象，診治時需要檢查其會陰傷口，並需排除患上尿道炎的可能性。她指出，膀胱括約肌負責控制尿液排出，因此醫生建議女性產後做盆底肌訓練，猶如「忍尿」練習，嘗試收緊膀胱括約肌約5秒，再放鬆括約肌；經練習及控制飲水量後，大多數女士在數星期至數個月後，自行康復。

但尿頻情况持續逾半年，經肌肉訓練後仍沒有改善，就需要看看有否其他成因，包括膀胱過度活躍症、膀胱石、間質性膀胱炎、糖尿病等。江舉例指出，如婦女患有膀胱過度活躍症，即膀胱神經線過敏，錯誤傳送信息至大腦，令其常有尿意，就需接受藥物治療。

器官脫垂壓尿道 可致排尿困難

女星湯唯產後尿頻新聞曝光，有人揣測或因子宮及膀胱脫垂而起。江穎珊表示，女性懷孕時，胎兒擠壓盆底肌及韌帶，自然分娩時，或會扯傷盆底肌肉及韌帶，致盆底肌鬆弛，不能如常支撐及固定腹腔器官位置，如子宮、膀胱、直腸等，部分器官因而脫垂至陰道位置，「肚腹感到有東西下墜，甚至在陰道口摸到有東西突出來，這情况不但疼痛，並可能出血，以及有活動障礙」。

但江穎珊澄清坊間謬誤，子宮及膀胱脫垂不會造成尿頻，反而會引致排尿困難。因膀胱或子宮脫垂，令尿道受壓屈曲，患者不能如常小便，「有些患者會經由陰道，用手推移已脫垂的膀胱，才可順暢地小便」。她指出，若患者延遲醫治，膀胱脫垂情况惡化，會引致膀胱上方的輸尿管遭拉扯至歪曲，不能如常排尿，造成腎積水。

更年期盆底肌退化易中招

然而，子宮及膀胱脫垂並非產後女性獨有，江指出，患者常見於年過50歲女性，病因包括自然分娩多胎、常拿重物及常咳嗽，致盆底肌消耗大；當踏入更年期及停經後，缺乏女性荷爾蒙，盆底肌肉退化，導致膀胱及子宮脫垂。她引述2013年美國研究指出，1000名女性中，約五成出現不同程度脫垂（見主圖），當中約一成情况較嚴重，需要手術治理。

盆底修復手術 增承托力

台灣女星Ella（陳嘉樺）早前亦曾自揭，產後出現子宮及膀胱脫垂，飽受尿滲及失禁之苦。江穎珊指出，女性自然分娩過程中，可能會扯鬆膀胱括約肌，致括約肌不能收緊，不能控制尿液排出，出現尿滲，甚至失禁。如果同時患有嚴重的子宮及膀胱脫垂，需要同步接受盆底肌復位手術及尿管懸吊手術。

在盆底肌復位手術方面，患者可選擇「人工網膜手術」，以剖腹或微創方式，放置骨盆底人工網膜 （Pelvic Floor Mesh），採用吊網原理，支撐及固定膀胱及子宮位置。病人亦可選擇「盆底修復手術」，醫生會以針線拉緊盆底肌的筋膜，增強盆底肌的承托力。至於尿管懸吊手術，醫生會以一條直徑約1厘米粗線，輕微懸吊病人的尿管，減少尿滲，粗線能同時刺激尿管周邊的纖維增生，減少括約肌鬆弛情况，有助病人控制排尿。

文：鄧安琪、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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