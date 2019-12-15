星期日文學‧林三維：家庭的結合與分崩，文藝的糾葛與陰暗

她曾在過往訪問中說過：「家庭對我來說從來都是弔詭的，我們生而為人的第一刻，被分配到的組合，理論上，作為孩子是無從選擇，卻又無比相似，甚至親密。我一直覺得很有趣的是，我們急於離開原有家庭（離開），繼而成家（回家），然後繁殖，也許都是重重複複離開、回家的動作。」

二○一六年，她出版第一本小說《白漬》，描繪中產家庭表象下的崩壞，而即將在下月初出版的小說《月相》則是由兩個家庭組織而成的故事框架。她喜歡書寫家庭，更擅於挖掘家庭的陰暗面。正如李薇婷所說，從《白漬》到《月相》，是從單一家庭的內部矛盾演化成兩個家庭的糾葛。

旅居倫敦創作的日子

二○一七年，三維飛往倫敦生活，在那邊念了一個她不太喜歡的電影課程，平時無聊就會逛逛公園、博物館，但大部分時間都投放在創作小說《月相》上，從構思、落筆到完稿，寫了約一年多的時間，小說的靈感來自父女間偶爾的閒談。

「爸爸到英國找我，有一次忽然問我，知不知道什麼是Snowflake Generation（雪花一族），他說他的舊同事是英國人，因為女兒要考大學，索性辭職陪她去考，爸爸也因此覺得我這個世代都是snowflakes。」電影Fight Club（港譯《博擊會》）裏有一句話是：「You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake.」「雪花一族」一詞在英國脫歐和美國大選前後特別受到關注，譬如美國右翼保守黨用以攻擊學生太脆弱，不能接受不同意見。不過，林三維認為她爸爸在討論時，是把「雪花一族」搬回香港的社經context來說。

「本來我以為他是想乘機怪責我，畢竟那時的我也任性地飛到倫敦做freelancer。後來他卻說做snowflake也是無可厚非的，他們上一代只要稍懂英文，肯努力工作，就能買樓，都是些老掉牙的故事。但到了我們這一代，若沒有家庭的幫助，又非專業人士，無論多努力，也是雪花。學校沒有為你準備好之後實際上要面對的東西，當你一畢業，踏入社會，發現很多東西與學校教你的不同，自然一撞就碎。」

於是她便打算寫一個關於「雪花一族」的故事。

「一開始，我想找一個行業，是學校裏學的東西與現實社會之間存在最大衝突的，我便想起藝術。藝術學的理論是對抗資本主義，偏偏畢業後一投身社會，若要在藝術圈生存，就非得走向資本主義之路。我不是在說資本主義是錯，但我們看到兩者矛盾所在。」因此，《月相》圍繞兩代人在藝術世界的碰碰撞撞，一心想在藝術界大展鴻圖的父親以及代表「雪花一族」的兒子。

藝術家的幽暗與清高

書中典型的「雪花一族」是寧愛，他念藝術，卻在中途毅然退學，躲在家中瘋狂作畫，他對女伴馬纓丹說：「當你專注投入一件事時，那些外界倚賴以及渴求不知不覺消散，簡直是廢寢忘餐。畫畫時專注得什麼也不想，畫筆在顏料盒、油彩、畫布之間游走，像蝴蝶匆匆在草叢間穿梭往來。創作像是在鄉間踏單車，不同層次的黃色稻田像波浪翻滾，沒有明確目的，內心洋溢飽滿的行動力，當畫布實現心中圖像時，勾畫出有生活感的線條，我更加投入去畫，像上發條一樣，永無休止去畫……」（頁五十一）

乍看以為作者在寫一個猶如日劇般熱血的追夢故事，讀着讀着，才發現她真正刻劃的是一個年輕畫家如何面對自己的平庸。寧愛雖然每天都在畫畫，但馬纓丹甚少看到他的畫作，當她關心寧愛畫得怎樣時，對方的目光變得異常銳利，生怕她奪取了他的才華似的。戒備心特別強的人，多半是源於自己的不安與自卑。寧愛也常常表現一副清高的樣子，不屑為了金錢而作畫。作家韓麗珠如此評論這本小說：「在小說裏，藝術勾起人們深層的欲望，但並沒有一個人能藉着藝術創作自我完成，就像月亮牽動人們的情緒和能量，但沒有人能到達月亮，只能抵達自己的幽暗。」

有的作家創作時，不期然會把自己投射到故事人物身上，三維說她比較多把自己投射到寧愛身上：「我也常常會困局於這樣的問題：一個人如果決定要做作家、藝術家，但他沒有才華的話，怎麼辦？」然而，她覺得有一個故事浮游在腦海的感覺很有趣，所以還是會選擇把故事寫下來。「雖然有時會有自我質疑的時候，不知道這個故事能否傳遞想傳遞的情感、表達自己想說的話，但既然想完一大輪都沒有答案，不寫反而更加覺得虛度了光陰。」

剛才提到的馬纓丹，在故事裏是一位記者，作者花了不少筆墨描寫她的心態，包括她對傳媒行業的想法、訪問時的內心獨白等。當她要應對跟藝術圈相關的人時，她的心態是這樣的：「基本上，他們說什麼，我寫什麼，略作修改，反正讀的人就是說話的那班人，循環往復的圈子。」（頁四十八）又例如，有一幕寫到馬纓丹被安排訪問寧愛父親的畫廊，當時她就在心裏盤算着：「千五字的專訪，大概需要二十分鐘的訪問錄音，再拼湊一些二手資料，以文字堆砌營造氣氛。然而，二十分鐘略嫌短，像請了人家來，喝了免費咖啡卻馬虎了事。三十分鐘對答，配以十五分鐘的攝影時間，恰到好處。」（頁一六七）

三維曾在雜誌社當過記者和編輯，她坦言不難揣摩記者的心理：「一個寫lifestyle的記者，有時不免會懊惱自己把生命都虛耗在品牌上，世界上需要那麼多張椅子嗎？為什麼還要去寫？」不過，她自覺與馬纓丹不太一樣，至少沒有她那般厭惡記者的工作。

家庭陰暗面：狼的隱喻

寧愛的父母是上流社會的人，爸爸寧盛宇白手興家，在九十年代初洞悉先機，從香港到北京設立當代藝術館。林三維說：「我在想人物的名字時，會考慮他們在書中的性格和行為，寧盛宇是一個聽起來頗自大的名字，意思是『盛托了整個宇宙』。」寧盛宇的妻子趙悅是一個複雜、多愁善感的女人，有過人的藝術天分，能製作美麗的陶瓷，但在小說裏總是鬱鬱不歡，內心抑壓了許多不可告人的秘密。偏偏，這個在性格上充滿瑕疵的角色，卻是林三維最愛。

「我覺得一個人的生命最可悲是沒有drive，趙悅是一個有家底、有文化修養和內涵的女子，而我想像中的她，樣子也不差。但她的人生並沒有一個calling，沒有一樣非常渴望得到的東西。我想，她跟盛宇在一起，是欣賞他的熱情，因為這點在她身上是找不到的。」

寧盛宇與趙悅育有三個孩子，大女寧信、二女寧望，及小兒子寧愛。「信、望、愛」是人生的座右銘，但在現實中，是否緊抱這套價值觀就能好好過活呢？小說中，兩夫妻經常帶着孩子穿州過省，有一晚，當趙悅獨自回到酒店時，看到寧信和寧愛光着身子，擁抱着彼此。她沒有把看到的告訴丈夫，而選擇把秘密埋藏在心底裏。

一日，她發了一個關於「狼」的夢：

「白日夢裏，狼猝然出現。站在火炭山邊下的樹，兩頭狼聚精會神地注視、關注這邊的一舉一動……我嚥下唾液，狼的眼珠鎖定我的目光，我們久久對峙，不知過了多久，兩頭狼和我一樣，仍然寸步不離，姿態不改，目光依舊，如同冬季樂園互相監視的冰雕野獸，哪一頭獸率先移開目光，便是示弱的表現……」（頁一九四）

三維在大學年代念比較文學及文化研究，她解釋趙悅的夢是挪用了佛洛依德（Sigmund Freud）的一個經典案例《狼人》，個案中的病人在四歲時做了一個跟狼有關的夢，夢中的他與一群六七隻的狼相互對峙。經過佛洛依德的分析，他相信病人在一歲多時曾目睹父母性交，而夢中狼的姿勢則提醒了當時的原初場景，男性直立，女性彎身。當趙悅看到自己的子女親密的行徑，她沒有嘗試去了解，而是選擇逃避他們，三維透過姊弟間撲朔迷離的關係，以深沉的方式揭露了一個家庭的陰暗面。

「大我」與「小我」

除了書寫家庭，三維也把社會議題納入故事情節中，「即使不是社運人士，我相信每個人的生活或多或少都會受社會事件影響。這本書想探討的是，當受到社會事件的衝擊時，一個人的『小確幸』是否還值得存在」。小說中，馬纓丹在報館裏看着聯繫軟件群組內的傘運消息，默默地出了神，思緒飄往家中餐桌上的酸種麵包：

「餐桌上還有些手做酸種麵包，充滿嚼勁口味獨特的手做酸種麵包。當我在報館工作，檢閱標題，街上的人高歌抗爭，寧愛在家烘焙麵包，把麵粉、全麥麵粉和鹽倒進大碗拌勻，倒入酸麵種和水，仔細攪拌直到碗內的東西完全混合。像平日的下午又或黃昏，他睡醒後心情爽朗，心血來潮時便弄麵包，狀甚輕鬆似的反反覆覆揉搓麵糰。」（頁二三八）

借用今天流行的說法，寧愛就如一個活在「平行時空」的少年，不管外面的世界再怎麼兵荒馬亂，也無礙他一人在家弄麵包的好心情。李薇婷在推薦序中寫道：「那個安靜躺在桌上的酸種麵包，一直使我無法忘懷。那麼貼近人基本需要的、能給我們飽足的食物，竟然成為那場煙霧雨的對立面。」三維回應：「香港這個小小的城市，近年來經歷了很多，從雨傘、魚蛋到反修例運動，我們正在見證歷史。因此，《月相》寫的是歷史交替下的世代變化，以及社會裏的『大我』與『小我』。」

亂世下書寫：毋忘初心

要與政權「鬥長命」，三維其中一個方法是繼續寫故事，她透露已經展開了新的書寫計劃，這次的故事是圍繞着一個很胖很胖的女生：「主要是以為身體是負累的肥女生，漸漸發現身體可以是武器，或者可以想像，身體膨脹、資本主義膨脹之類的事。」

談到她最喜歡的作家村上春樹，她說村上的作品令人感受到小說有溫暖人心的力量：「我最喜歡的是《世界末日與冷酷異境》，村上最特別的地方是，他的故事表面看來很易讀，但裏面其實有很多東西等待你去發掘，你要去了解它的subtext。每每讀完他的作品，會有一種淡淡的感覺，每個人內心都有一個soft spot。」願我們一起保護心中尚未崩壞的地方。

趁着《月相》的出版，三維將於下月十八號出席由kubrick舉辦，題為「創作的時差」的《月相》新書分享會，與李薇婷、譚以諾一起討論亂世下的創作，從文學的「不合時宜」談起。

info：林三維

一九九○年生，香港大學文學院比較文學畢業生，同校取得比較文學及文化研究碩士學位，著有小說《白漬》、《月相》。評論及創作散見《號外》、《字花》、MING'S、SAMPLE、《無形》、《君子雜誌》等等。二○一七年起旅居倫敦，現居香港。

文//柯美君

編輯//關曉陽

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