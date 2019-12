星期日文學‧林三維：家庭的結合與分崩，文藝的糾葛與陰暗

她曾在過往訪問中說過:「家庭對我來說從來都是弔詭的,我們生而為人的第一刻,被分配到的組合,理論上,作為孩子是無從選擇,卻又無比相似,甚至親密。我一直覺得很有趣的是,我們急於離開原有家庭(離開),繼而成家(回家),然後繁殖,也許都是重重複複離開、回家的動作。」

二○一六年,她出版第一本小說《白漬》,描繪中產家庭表象下的崩壞,而即將在下月初出版的小說《月相》則是由兩個家庭組織而成的故事框架。她喜歡書寫家庭,更擅於挖掘家庭的陰暗面。正如李薇婷所說,從《白漬》到《月相》,是從單一家庭的內部矛盾演化成兩個家庭的糾葛。

旅居倫敦創作的日子

二○一七年,三維飛往倫敦生活,在那邊念了一個她不太喜歡的電影課程,平時無聊就會逛逛公園、博物館,但大部分時間都投放在創作小說《月相》上,從構思、落筆到完稿,寫了約一年多的時間,小說的靈感來自父女間偶爾的閒談。

「爸爸到英國找我,有一次忽然問我,知不知道什麼是Snowflake Generation(雪花一族),他說他的舊同事是英國人,因為女兒要考大學,索性辭職陪她去考,爸爸也因此覺得我這個世代都是snowflakes。」電影Fight Club(港譯《博擊會》)裏有一句話是:「You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake.」「雪花一族」一詞在英國脫歐和美國大選前後特別受到關注,譬如美國右翼保守黨用以攻擊學生太脆弱,不能接受不同意見。不過,林三維認為她爸爸在討論時,是把「雪花一族」搬回香港的社經context來說。

「本來我以為他是想乘機怪責我,畢竟那時的我也任性地飛到倫敦做freelancer。後來他卻說做snowflake也是無可厚非的,他們上一代只要稍懂英文,肯努力工作,就能買樓,都是些老掉牙的故事。但到了我們這一代,若沒有家庭的幫助,又非專業人士,無論多努力,也是雪花。學校沒有為你準備好之後實際上要面對的東西,當你一畢業,踏入社會,發現很多東西與學校教你的不同,自然一撞就碎。」

於是她便打算寫一個關於「雪花一族」的故事。

「一開始,我想找一個行業,是學校裏學的東西與現實社會之間存在最大衝突的,我便想起藝術。藝術學的理論是對抗資本主義,偏偏畢業後一投身社會,若要在藝術圈生存,就非得走向資本主義之路。我不是在說資本主義是錯,但我們看到兩者矛盾所在。」因此,《月相》圍繞兩代人在藝術世界的碰碰撞撞,一心想在藝術界大展鴻圖的父親以及代表「雪花一族」的兒子。

藝術家的幽暗與清高

書中典型的「雪花一族」是寧愛,他念藝術,卻在中途毅然退學,躲在家中瘋狂作畫,他對女伴馬纓丹說:「當你專注投入一件事時,那些外界倚賴以及渴求不知不覺消散,簡直是廢寢忘餐。畫畫時專注得什麼也不想,畫筆在顏料盒、油彩、畫布之間游走,像蝴蝶匆匆在草叢間穿梭往來。創作像是在鄉間踏單車,不同層次的黃色稻田像波浪翻滾,沒有明確目的,內心洋溢飽滿的行動力,當畫布實現心中圖像時,勾畫出有生活感的線條,我更加投入去畫,像上發條一樣,永無休止去畫……」(頁五十一)

乍看以為作者在寫一個猶如日劇般熱血的追夢故事,讀着讀着,才發現她真正刻劃的是一個年輕畫家如何面對自己的平庸。寧愛雖然每天都在畫畫,但馬纓丹甚少看到他的畫作,當她關心寧愛畫得怎樣時,對方的目光變得異常銳利,生怕她奪取了他的才華似的。戒備心特別強的人,多半是源於自己的不安與自卑。寧愛也常常表現一副清高的樣子,不屑為了金錢而作畫。作家韓麗珠如此評論這本小說:「在小說裏,藝術勾起人們深層的欲望,但並沒有一個人能藉着藝術創作自我完成,就像月亮牽動人們的情緒和能量,但沒有人能到達月亮,只能抵達自己的幽暗。」

有的作家創作時,不期然會把自己投射到故事人物身上,三維說她比較多把自己投射到寧愛身上:「我也常常會困局於這樣的問題:一個人如果決定要做作家、藝術家,但他沒有才華的話,怎麼辦?」然而,她覺得有一個故事浮游在腦海的感覺很有趣,所以還是會選擇把故事寫下來。「雖然有時會有自我質疑的時候,不知道這個故事能否傳遞想傳遞的情感、表達自己想說的話,但既然想完一大輪都沒有答案,不寫反而更加覺得虛度了光陰。」

剛才提到的馬纓丹,在故事裏是一位記者,作者花了不少筆墨描寫她的心態,包括她對傳媒行業的想法、訪問時的內心獨白等。當她要應對跟藝術圈相關的人時,她的心態是這樣的:「基本上,他們說什麼,我寫什麼,略作修改,反正讀的人就是說話的那班人,循環往復的圈子。」(頁四十八)又例如,有一幕寫到馬纓丹被安排訪問寧愛父親的畫廊,當時她就在心裏盤算着:「千五字的專訪,大概需要二十分鐘的訪問錄音,再拼湊一些二手資料,以文字堆砌營造氣氛。然而,二十分鐘略嫌短,像請了人家來,喝了免費咖啡卻馬虎了事。三十分鐘對答,配以十五分鐘的攝影時間,恰到好處。」(頁一六七)

三維曾在雜誌社當過記者和編輯,她坦言不難揣摩記者的心理:「一個寫lifestyle的記者,有時不免會懊惱自己把生命都虛耗在品牌上,世界上需要那麼多張椅子嗎?為什麼還要去寫?」不過,她自覺與馬纓丹不太一樣,至少沒有她那般厭惡記者的工作。

家庭陰暗面:狼的隱喻

寧愛的父母是上流社會的人,爸爸寧盛宇白手興家,在九十年代初洞悉先機,從香港到北京設立當代藝術館。林三維說:「我在想人物的名字時,會考慮他們在書中的性格和行為,寧盛宇是一個聽起來頗自大的名字,意思是『盛托了整個宇宙』。」寧盛宇的妻子趙悅是一個複雜、多愁善感的女人,有過人的藝術天分,能製作美麗的陶瓷,但在小說裏總是鬱鬱不歡,內心抑壓了許多不可告人的秘密。偏偏,這個在性格上充滿瑕疵的角色,卻是林三維最愛。

「我覺得一個人的生命最可悲是沒有drive,趙悅是一個有家底、有文化修養和內涵的女子,而我想像中的她,樣子也不差。但她的人生並沒有一個calling,沒有一樣非常渴望得到的東西。我想,她跟盛宇在一起,是欣賞他的熱情,因為這點在她身上是找不到的。」

寧盛宇與趙悅育有三個孩子,大女寧信、二女寧望,及小兒子寧愛。「信、望、愛」是人生的座右銘,但在現實中,是否緊抱這套價值觀就能好好過活呢?小說中,兩夫妻經常帶着孩子穿州過省,有一晚,當趙悅獨自回到酒店時,看到寧信和寧愛光着身子,擁抱着彼此。她沒有把看到的告訴丈夫,而選擇把秘密埋藏在心底裏。

一日,她發了一個關於「狼」的夢:

「白日夢裏,狼猝然出現。站在火炭山邊下的樹,兩頭狼聚精會神地注視、關注這邊的一舉一動……我嚥下唾液,狼的眼珠鎖定我的目光,我們久久對峙,不知過了多久,兩頭狼和我一樣,仍然寸步不離,姿態不改,目光依舊,如同冬季樂園互相監視的冰雕野獸,哪一頭獸率先移開目光,便是示弱的表現……」(頁一九四)

三維在大學年代念比較文學及文化研究,她解釋趙悅的夢是挪用了佛洛依德(Sigmund Freud)的一個經典案例《狼人》,個案中的病人在四歲時做了一個跟狼有關的夢,夢中的他與一群六七隻的狼相互對峙。經過佛洛依德的分析,他相信病人在一歲多時曾目睹父母性交,而夢中狼的姿勢則提醒了當時的原初場景,男性直立,女性彎身。當趙悅看到自己的子女親密的行徑,她沒有嘗試去了解,而是選擇逃避他們,三維透過姊弟間撲朔迷離的關係,以深沉的方式揭露了一個家庭的陰暗面。

「大我」與「小我」

除了書寫家庭,三維也把社會議題納入故事情節中,「即使不是社運人士,我相信每個人的生活或多或少都會受社會事件影響。這本書想探討的是,當受到社會事件的衝擊時,一個人的『小確幸』是否還值得存在」。小說中,馬纓丹在報館裏看着聯繫軟件群組內的傘運消息,默默地出了神,思緒飄往家中餐桌上的酸種麵包:

「餐桌上還有些手做酸種麵包,充滿嚼勁口味獨特的手做酸種麵包。當我在報館工作,檢閱標題,街上的人高歌抗爭,寧愛在家烘焙麵包,把麵粉、全麥麵粉和鹽倒進大碗拌勻,倒入酸麵種和水,仔細攪拌直到碗內的東西完全混合。像平日的下午又或黃昏,他睡醒後心情爽朗,心血來潮時便弄麵包,狀甚輕鬆似的反反覆覆揉搓麵糰。」(頁二三八)

借用今天流行的說法,寧愛就如一個活在「平行時空」的少年,不管外面的世界再怎麼兵荒馬亂,也無礙他一人在家弄麵包的好心情。李薇婷在推薦序中寫道:「那個安靜躺在桌上的酸種麵包,一直使我無法忘懷。那麼貼近人基本需要的、能給我們飽足的食物,竟然成為那場煙霧雨的對立面。」三維回應:「香港這個小小的城市,近年來經歷了很多,從雨傘、魚蛋到反修例運動,我們正在見證歷史。因此,《月相》寫的是歷史交替下的世代變化,以及社會裏的『大我』與『小我』。」

亂世下書寫:毋忘初心

要與政權「鬥長命」,三維其中一個方法是繼續寫故事,她透露已經展開了新的書寫計劃,這次的故事是圍繞着一個很胖很胖的女生:「主要是以為身體是負累的肥女生,漸漸發現身體可以是武器,或者可以想像,身體膨脹、資本主義膨脹之類的事。」

談到她最喜歡的作家村上春樹,她說村上的作品令人感受到小說有溫暖人心的力量:「我最喜歡的是《世界末日與冷酷異境》,村上最特別的地方是,他的故事表面看來很易讀,但裏面其實有很多東西等待你去發掘,你要去了解它的subtext。每每讀完他的作品,會有一種淡淡的感覺,每個人內心都有一個soft spot。」願我們一起保護心中尚未崩壞的地方。

趁着《月相》的出版,三維將於下月十八號出席由kubrick舉辦,題為「創作的時差」的《月相》新書分享會,與李薇婷、譚以諾一起討論亂世下的創作,從文學的「不合時宜」談起。

info:林三維

一九九○年生,香港大學文學院比較文學畢業生,同校取得比較文學及文化研究碩士學位,著有小說《白漬》、《月相》。評論及創作散見《號外》、《字花》、MING'S、SAMPLE、《無形》、《君子雜誌》等等。二○一七年起旅居倫敦,現居香港。

