未來城市：未來博物館 記錄民間故事 不由大台話事

若找個小展場，把杯子一列排好，用心蒐集玻璃杯的出產與使用故事，展的就是文化與歷史。

新加坡國立大學建築學系副教授Thomas Kong在黃埔實行「策展」計劃Curating Whampoa，這個黃埔不是香港的中產區，而是星洲一個很多長者居住的小區，計劃中有「living museum（生活博物館）」的概念，Thomas說有些居民最初聽到都以為要建一座博物館，但在兩年計劃結束後，其實他繼續籌謀的是在網上建立social archive（社區檔案庫）。

收藏再展示，原本是博物館的功能。在香港藝術館重開當下，世界各地民間早有各種各樣打破一般博物館框架的嘗試，什麼值得展出、如何展出，未必要由大機構和官方關起門來定義，你和我的家可能已收着不少未來展品。

油燈、車票、衣車細說人生

一對油燈，是82歲婆婆結婚時買的，一直沒用，像展品放着觀賞，她說「現在可買不到了，對潮州人來說，代表繼後香燈」；一疊巴士車票，由伯伯50年前上學來往烏節路時逐張儲起，「每張車票後面的設計都不同，大概有五六種顏色吧」；一部衣車背後是黃埔老人的人生，「我用過它來做襯衫，在舊屋地上畫的紙樣，我還穿得下那件衫，不過還有許多件，都給回中國的親戚去了」。生活文化都藏在他們藉物品傾吐的經歷當中。Thomas亦安排修讀藝術的學生在訪問這些故事之後延伸創作，其中一份溫暖的作品，是學生到老伯伯的家中，觀察到不同角落都放着一幀幀婚照，細問才知伯伯喪偶十多年，一直想念妻子，於是幫忙打掃房子，將收集起來的塵埃砌成伯伯與愛妻一張黑白合照。

「很實用吧？哈哈哈，你看，藝術不是沒用的啊！」Thomas說因為自己是建築師，總想這些計劃是了解社區的方法，將來可用於設計上。一直在該區提供老人服務的Tsao Foundation邀請了Thomas籌備及在2016至2018年間進行計劃，這個說故事的活動是其中一部分，現時他正申請資金，希望下一步是建立網上檔案庫，將故事作整理分類等處理，甚至為物件作3D掃描，「可能年輕一代會下載作學習或其他用途」。

Thomas是新加坡人，之前在美國發展多年及擔任芝加哥藝術學院副教授，他設計的項目不僅限於新加坡，曾在2015年參加比賽The Next Helsinki，設想如何改進芬蘭首都赫爾辛基的文化及公共空間，其設計方案Helsinki Polybrids從40個國家超過200個參選方案之中成為8個勝出設計之一。香港人崇尚北歐文化發展，但當年古根漢美術館打算在芬蘭開分館，並舉辦設計比賽，就在當地惹來很大爭議，民眾批評在經濟不景時仍花1.3億歐元建館，不如慳番個錢用於民生，最後計劃被市議會否決而告吹。

芬蘭人路不拾遺個性 電車站展示失物

Thomas解釋，The Next Helsinki這個比賽就是與古根漢美術館設計比賽抗衡，「我利用了市內的電車系統來設計一系列博物館體驗」，與其靠一個巨型建設來吸引遊客，不如讓「博物館」這個概念在地一些，引人走入城市各處。其中一個「博物館」是在電車站裝個展示櫃，展出乘客遺漏的物品，意念來自讀者文摘一個「跌銀包測試」，赫爾辛基因為「跌12次銀包有11次獲歸還」而居首，這個裝置可讓人安放拾來的物件，拍照上傳到網絡，失主可憑附上的車站編碼尋回失物。設計還包括在站上建鳥屋、延展出交流室、舞台，以及遺忘記憶博物館等千奇百怪的「館」。

長者煮菜 學生記錄 connect！

幻想一下，香港又能否發展擺脫框框的「博物館」？香港理工大學設計學院副教授蕭競聰也有參與Thomas的試驗，曾親身到新加坡主導Curating Whampoa裏「Rumah Eats」的部分，rumah是家的意思，這部分是讓學生跟長者煮一味家常菜如黃酒雞，詳細記錄過程，蕭競聰說「以民間博物館計劃的身分去做」，民間博物館是他與幾名成員在2002年成立的計劃，「焦點不在成立硬件的博物館，而是在於在社群環境中靈活地進行展覽和相關的公共計劃」，他說食譜活動同樣是「記錄食譜及透過煮食去建立關係」，食譜通常是有一個作者，但這個活動就是將學生及長者拉在一起，由他們「共同策展」（co-curate）。

網上檔案庫 自行上載物件與故事

蕭競聰形容這是「以博物館為方法學進行社區計劃」，「博物館一直是將實物存檔，用一個機構的資源去儲物，而social archiving的概念不是由一個機構去儲，而是發散民間不同地方來儲」。在網上建立檔案庫是其中一種形式，好處是可由物主上載他們的物件與故事，不過亦有限制，他們在黃埔動員學生去做，然而活動結束後，檔案庫如何實踐下去？「可以想像不是那麼一呼百應，老人家會不會主動做？還是要有一個collecting facilitator（協調收藏者）去敲門幫手拍照再上載資料？」

拉近社區 區議員可幫一把？

這種敲門角色，令蕭競聰聯想到香港區議員，「如果香港新上任的區議員有意構思新project，洗樓可做些什麼，會否可藉social archiving的方法，跟街坊打好關係？」他提到尤其一些「雞肋」物件，在長者過世後，「對家人而言可能沒什麼大價值，但對一個社群文化有價值，應如何處理？有什麼機制收納及將故事展現出來？」

「又如六四時，幾乎人人都有錄影、剪報，其實六四的archiving就流落在民間，可能很多人忘記了，其實全香港人儲起了各種事物，不知塞在什麼角落，不過我們未到一個時機call出來。」所謂策展（curate），「是以一個主題call出相關物件，這就是博物館的方法，博物館收起很多古靈精怪的東西，就如藝術館，若抽出香港1970年代藝術家的作品展出，那個展覽就會叫作『七十年代藝術家』。Social archiving也是這樣的概念，只是收藏在民間，我們要設計一個主題是民間單位有興趣的，就能做到」。反修例運動的文宣亦然，大概很多人的家中都有些「藏品」，「連儂牆基本上就是個民間博物館，有晒地點，街角、隧道，區區遍地開花」。想像50年過去後，這些文宣可由不同主題組合展出，有關選舉的、有關警察的……「當然亦不是那麼簡單，如何篩選展品？如鬧何君堯的展不展？鬧黃絲的展不展？涉及很多價值判斷。」又例如用未來眼光來看，他想像，飲品樽亦有各式各樣的設計，「如果現在開始每人儲一個自己最喜歡的設計，幾十年後call出來就是膠樽設計展覽」。

民間在做，可與官方connect？

貿然踩入社區並不容易，蕭競聰也說向公公婆婆搭話都需要時間，「初初問你鍾意食咩呀、有咩拿手好菜都唔肯講」，Thomas稱因為主辦的Tsao Foundation在當地建立關係多年，結合政府、社區與學者、設計師合作就免去很多阻力。他透露新加坡官員頗歡迎民間提出解決社區問題的方案，認為要促成計劃，「就要策略性去做」。社區計劃講求由下而上（bottom-up），「不過在某些時候，你要與議會的人談，告訴他們這個計劃有什麼好處，如可以爭取人民支持，有利選情；對社區、學者又有何好處，如對我來說是教建築很好的途徑，各方都要有所得」。

蕭競聰不諱言「這些win-win、沒什麼爭議的計劃就ok」，他也一直構思關於示威物件的展覽，如2002年的《示威遊/尤物》，「在新加坡就肯定不行」。然而官方、民間共同參與的模式，在香港可不可行？觀乎香港的博物館生態，翻新過的香港藝術館暫時仍不見引入民間參與的做法，民間的project亦很多缺乏資源持續，只能辦一兩次活動，他認為「開明政府有中間做法，但不開明的就民間有民間做，政府有政府做，更甚是大家不知大家在做什麼」，涇渭分明的狀態，「是自然定律，正是香港做官的不是誠心與民間合作，誠心合作的話，很多事可以傾、做到出來，可是政府往往是給你（民間單位）一筆錢（舉辦活動），乾手淨腳，不用麻煩地拉鋸一輪」。Curating Whampoa的概念暫時在當地作試驗，舉辦過展覽展出成果，但Thomas亦在努力尋求資源將其發展成可持續的做法。

文 // 曾曉玲

圖 // 受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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