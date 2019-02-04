街知巷聞：香港藝術館 × K11 MUSEA 新尖嘴視覺盛（剩）宴

亂世之中，無數文藝活動在幾個月以來取消、延期、叫停，此刻踏入新商場K11 MUSEA，遇到直白演繹的「歌舞昇平」，幾乎瞬間忘掉天地，不禁看呆。

尖沙嘴海濱另一頭，香港藝術館亦在動盪裏按計劃重開，這新聞在當下時勢毫無疑問不會得到多少注意，然而悄悄地，兩個新地標已翻新了海濱面貌，那個一直被視為象徵香港城市演變的海濱，無論香港人還是遊客今天去訪，都會頓感陌生。

香港藝術館 不少空間拒人於「門內」

「之前總說誠品怎麼會選擇開在星光行，現在想起來卻理所當然。」從近海港城那邊出發，Sampson（黃宇軒）憑記憶追溯，自從海港城與AllRightsReserved合作，藝術×商場這種模式已不是什麼新奇事，在商場前的空地密集式擺放大堆熊貓、叮噹公仔，還有海上放隻吹氣大黃鴨，都是這間「創意工作室」辦活動的拿手好戲。這一切似是為現在海旁變身作個前奏，誠品挑的位置開始顯得不突兀。

沉灰外觀 與世界接軌

文化中心的蝦肉色，no啦，香港藝術館的沉灰混凝土外觀，是當今美術館的基本款。以前感覺古肅的藝術館，現在則努力用討好大眾的語言來介紹展品，例如「小題大作——香港藝術館的故事」有趙增熹監製的音樂；吳冠中名作《雙燕》上方投影一雙在飛的燕子；介紹香港藝術家夏碧泉，以「高雅與世俗/腐朽與神奇/土瓜灣的香港杜象」來形容，這一切是多咗還是親民咗？也許藝評人與公眾有不同結論，不過聽聞是美術館賣點之一的維港海景，有不少空間就拒人於「門內」，幾處向海露台都未向公眾開放，而一間高級西餐廳就坐擁其中一片無敵海景。

離開藝術館，沿梳士巴利道那邊走，會經過一道帶點神秘感的磚紅色樓梯，兩旁放滿聖誕大紅花，這條路通往小花園到酒店大門，是洲際低調隱蔽的一面。夾在簇新的藝術館與星光大道、K11 MUSEA之間，我們順道進酒店大堂繞了一圈，淡啡主調是屬於洲際酒店的classic氣派，出門口走過涓涓不絕的噴水池，我沾上祥和又與世隔絕的氣息，感覺似剛探望過一位老人家，莫名其妙覺得安心。

K11 MUSEA 沉浸潮流新世界

老人家旁邊是女神，Musea名字取自靈感之神Muse，女神如何在人心裏留下第一印象？是香水味。雲呢拿甜膩香味撲鼻而來，這是商場有意為顧客製造的嗅覺記憶，灑滿場內每層通道。圍繞商場門前的小片庭園本來設計了外圍花圃之間有多個入口，不知是否因應社會運動，這些空隙現時以圍欄擋住。門前是個大圓圈，不是噴水池，卻是凹進去的深洞，一級級座位向下延伸，最底的小空地可作舞台，旁邊通往商場下層。這天時近黃昏，我們從地面推門入大堂，強勁的歡慶音樂傳入耳內，大堆觀眾舉手機拍照，原來扶手電梯上有15分鐘歌舞表演，從網站得知，這個節目叫「CULTURAL MUSE ENCOUNTER」，文化繆斯呼應「將K11 MUSEA打造成香港文化矽谷的願景」，不過職員解釋不是日常節目時，沒提什麼文化，倒說「將到聖誕嘛」。

大門滿典雅花紋 錯覺在歐洲

上兩層轉身回望，商場大門佈滿典雅花紋，隔着花紋往外看，非常隱約地見到大街，在華麗堂皇的氣氛籠罩下，會錯覺外面是哪個帶濃厚歷史感的歐洲大都會。就像歌舞片或樓盤廣告的開頭，Musea一手將人拉進擺脫外頭的紛亂，關起門就沉浸於另一個結合當代潮流的新世界。背景播首聖誕歌，都改編成節拍自由的爵士樂。

究竟時下興什麼？商場巧妙地以金色為主調，配合名店氣派時可變銅金，要貼近環境議題又能化為與草綠不違和的木啡，從地下植物一層層營造到7樓的「波希米亞花園」。正當香港藝術館費煞思量將藝術品呈現得親民易懂；較為大眾化的商場卻不行這一套，場內遍佈當代藝術品，卻以博物館標準來「設展」，旁邊的解說按足藝術館規格編寫，來讀作品文字感受一下：「矗立的雕塑被賦予了生命和性格，成為立體的人或物。圖騰柱除了參照非西方的藝術傳統，使人聯想起一個不穩的世代，當中包括政治分歧和各種社會議題……」

途人：新淨漂亮 不管藝術

Chok盡品味，觀眾點睇？在商場碰到幾名結伴而來的年輕女性，說這裏新淨漂亮，不過沒留意藝術品，她們帶着不好意思的表情，似乎覺得沒看藝術是自己的不足，至於問及有沒有去重開的藝術館看看，一人反應：「哦係咩？呢度附近有藝術館？」正在拍照的李先生年紀較長，他趁放假來逛，嘆近日這邊衝突多，感覺商場節日氣氛都減少，早他一步到商場親見歌舞的我內心訝異，不過看李先生愈講愈灰，我安慰他，多等一會吧，背景歌單很快輪到聖誕歌。他同樣沒多管藝術不藝術，沒到過藝術館，覺得商場「感覺不誇張」、「感覺環保」，比起以前的新世界中心更高檔，「都啱嘅」，他說，城市發展就是這樣了。

文 // 曾曉玲

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開心睇art，唔開心睇art

今年初在本欄討論「星光大道2.0」時，論及尖沙嘴海旁對香港文化發展有多重要，從海港城走到原來的新世界中心，1970年代以來，香港人就在這兒「學習」消費，建立身分認同。到了現在，取代原有新世界中心的大規模建築組群Victoria Dockside落成，香港藝術館翻新多年後重新開放，儼然宣告「新尖沙嘴海旁」真正誕生了。新海旁恍似額頭鑿住「藝術」二字，跟對岸的西九分庭抗禮。「開心買鞋，唔開心買鞋」，已經過時了，現在是「開心art，唔開心art」，在這「新世界」的海濱，art is the only game in town。

舊藝術館過氣卻踏實

老實說，從前不太敢叫來觀光的朋友去參觀藝術館，它不是全球化時代那些sexy的、總是一城景點之最的美術館，從外觀到內部空間都更像市政大廈圖書館，過時陳舊。不過，日子久了，又覺得舊藝術館的脫節有點cult，有種過氣的踏實，特別討喜的是，它舊有的餐廳就像從前可在康文署泳池找到的茶座，很在地。翻新前的藝術館正門升高了一層，不進入館內，也可享用幽靜的平台公共空間，大部分平台空間，如今都隨着美術館擴建被納進正式展館範圍了，原來的小餐館則變了「米芝蓮級數」的貴價餐廳和hip得交關的輕食店。如今就連進館程序的「規格」，也不再平易近人，行裝要通過X光機檢查，要上網登記預約好時間的電子入場票。美術館終從一邊的極端（casual之至）走到了另一邊的極端，出盡力告訴你，它不再是往日的醜小鴨，是與世界接軌、似模似樣的「大（美術）館」了。

新商場藝術「打入冷宮」

移玉步至號稱是「環球藝術設計區」的Victoria Dockside一帶，友人稱作「網紅商場」的K11人文藝術購物館（MUSEA），可感受到另一種「用力非常」。MUSEA這商場號稱「文化矽谷」，跟矽谷的關係想當然是那通往未來的野心，如果香港藝術館是要用力跟足世界的norm，這購物館則似在宣稱，忘記藝術館和忘記商場吧，未來是屬於這種「撈埋一嚿」的空間的。本欄早前討論南豐紗廠時，談過藝術館和商場的融合，但它未有一種「典型」的風格樣式。有趣是，走在MUSEA之中，深刻感受到它的視覺和空間感，未嘗有野心地為這類新型空間構想一種全新的典範，反而一座《大亨小傳》式紙醉金迷的消費皇宮被築起來了，不同設計併貼在一起，較讓人模糊地感覺奢華，在其中的大量藝術品，也像被「打入冷宮」。感受「新尖沙嘴海旁」的視覺過剩和入時，跟「倖存」下來那些舊空間所形成的強烈反差，也是此際走在其中的趣味。

【Ways of Urbanist Seeing（47）】

文 // 黃宇軒

圖 // 黃宇軒

編輯 // 林曉慧

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