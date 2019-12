【明報專訊】客觀而言,我們一生有三分一時間在睡眠。夢中的我,長年累月浸泡在潛意識的世界;清醒的我,與睡夢中「另一半的我」,有深刻的連繫,但我們往往知其然而不知其所以然。容格(Carl Gustav Jungs)說:Dreams are our most effective aid in building up the personality。* 借用夢的力量,提高自覺,可以培養更強韌的心力,去面對艱難的時局。夢的工作(Dream Work)並不神秘、也不艱深,可以在日常生活中實踐。本欄介紹一些可以活用的方法與概念,今期先談compensation及assimilation,並用兩個夢的案例說明。