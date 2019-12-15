周日話題：警惕林鄭「散水辦」十條戰線——光復香港，下一步，怎辦？（上）

林鄭月娥新一輪瓦解運動的十條戰線：

1制度線

區議會選舉結果，雖然令人鼓舞，但也令北京高度警惕。此刻在民間製造了「立法會選舉也會大勝」的懸念，建制派也刻意營造危機感，但其實，這裏明顯存在期望落差。這次建制派畢竟得到41%選票，總票數也有增長數十萬（有關部門其實是交到功課的，並暫時以此保住烏紗），在2020年9月的立法會選舉，只要保住過半數議席，就可以宣傳「民意逆轉」、「一切復原」、「止暴制亂成功」。有功能組別這樣的制度暴力，加上這次被警醒下更積極進行的「你懂的」選舉操作，假如未來局勢相對平靜，沒有了區選那批首投族、海外回流族的投票意欲，建制派對議席過半，他們暗裏是樂觀的。然後是2022年特首選舉，假如北京明顯欽點的候選人再次當選，即使是找到一個形象稍好的候選人，五大訴求的雙普選更不可能，此後「全面管治權」變成既定現實，輕舟已過萬重山。但在目前制度，非建制派要在選委會1200席中，得到超過50%的議席極難。既然北京定性為「政權爭奪戰」，如何保住兩個選舉，選舉前冷操作、選舉後拖散民氣，已成了未來三年的總路線圖，其他一切手段，都以配合這劇本為依歸。

2 和理非線

民陣舉辦的遊行，無論大家是否喜歡，客觀上會被演繹為「民意還有多支持運動」的指標；但某程度上，人數卻是政府可以通過警察的行為影響，並扭曲來做文章的。由於今後的遊行，無論有沒有不反對通知書，警察佈防都會十分嚴密，必然有隨時使用催淚彈或任何武力的風險，也會不斷作出「今天將會很混亂」一類警告，令再出現扶老攜幼、一家大小遊行的可能性大大減少。缺少了上下兩代，加上因此要留家照顧長幼的成年人，遊行人數比全盛時減少三分之二，並不奇怪。基於上述原因，12月8日出現的80萬人遊行，已是意料之外的數字：不要忘記2003年的七一遊行，50萬人就被認為是奇蹟，製造了當時的政治海嘯，令廿三條胎死腹中、葉劉淑儀辭職、董建華不久「被下台」。但政府現在卻老是和200萬人這數字相比，總之要證明民情已改變、人數已減少、運動已衰亡，手法自欺欺人，但誤導慢慢就變成真理，對拖散民氣的影響不能低估。

3 勇武線

政府對「止暴制亂成功」的KPI，一方面是大搜捕，特別是理大圍城一役，令不少前線或被捕、或被記名，由此而發掘整個抗爭網絡，製造白色恐怖；另一方面是同時增加對連儂牆「衝突」一類小規模拘捕，減少鏡頭下的血腥，手法更pre-emptive，但也更具欺騙性。而踏入考試期，政府相信年輕勇武必然要分心，衝突少了，就可以宣傳一切終結。這是不少和理非忽略的層面：以上手法給予前線的精神壓力，可能比單純的警暴更大，卻在鏡頭前不見血；當交通燈都恢復正常，和理非群眾慢慢淡忘，就是勇武最擔心成為condom之時。減少了後援backup，這也是政府迫使前線勇武激進化、地下化的「陽謀」；假如他們感到絕望，在主流民意未ready的情况下急速升級，令和理不得不分家，政府繼而高調鎮壓，終結整場運動，這是一個可能；但要是不升級，勇武同樣找不到下一步目標，結果同樣可以是連串悲劇。勇武也是香港公民，一個負責任的政府，本應想辦法解決這些危機，但現有操作卻只是當作敵人去拘捕、打壓，其心可誅。

4 社區線

區議會掌握不少地區資源，昔日被建制派壟斷，變天後，政府恐怕不會願意讓新一批區議員從此壟斷社區，必然通過其他建制、乃至境內外「你懂的」資源（像前特首梁振英facebook說的「錢，好商量」），扶植種種地區網絡。通過民政事務局大舉委任建制派到各級委員會已廣被報道，但只是冰山一角，其他親政府團體、企業接收落敗建制區議員，更是無色無痕。勒令大小富豪投放資源到同鄉會、建制公會、社區聯會，作為「影子區議會」，鞏固社區基本局面，也是政府操作另一可能。有實無名的「建制影子地區網絡」，可以無視法定區議會運作，存在目的除了繼續做從前做的蛇齋餅糉，就是為了突顯新一批區議員不懂民生，不時作出滋擾，或又是像前特首梁先生facebook指示，「打游擊戰」。須知中聯辦港九新界協調部都需要KPI，總需要工作表現；現在有了明確打擊對象，這反而是建制派暗渡陳倉、滲透社區的契機。

5 教育線

北京官方對「反送中」運動root cause的解讀，始終是外國勢力、土地問題、房屋問題……還有教育問題；而眾多子虛烏有的「問題」當中，教育，已是特區政府夕陽政權最容易打壓的，相信會成為來年重災區。這次大學、中學成為運動前線核心，不少後援教師也捲入其中；通過文革式批鬥校長（例如中大段校長）、老師作為突破口，不斷施壓教育界要改變（例如取消通識教育科），強迫師生之間割席，明顯是未來戰線。政府其實也心裏明白，不可能通過打壓改變意識形態，只會愈打壓、愈堅定，但起碼表面上的官樣文章，可以令部分心領神會的「模範校長」（例如理大滕校長）、老師就範，校園慢慢出現白色恐怖，把任何自由意見表述的行為歸類為「政治運動」、「支持暴徒」。不配合的老師，政府會宣傳後果自負：畢竟教師是最擔心飯碗的行業之一，而以內地教師與香港教師進行資格互認，本來就是既定策略。一旦缺乏了校長、老師對學生享有各種表達意見自由的贊同和諒解，學校恐怕會逐步變成工廠；學生築人鏈、叫口號、唱《願榮光歸香港》，乃至純粹「和理lunch」，也會愈來愈大壓力。只要視線範圍內的學生和平抗爭減少，傳遞上去的報告，又會是「一切如常，形勢大好」。

6 經濟線

運動至今6個月，香港股市、樓市沒有絲毫影響，IPO數字居然還創新高，對北京而言，利用香港作為集資、洗錢、金融避險、貿易戰暗道等經濟功能，因為港人「攬炒團隊」並未認真打經濟戰和金融戰，可謂絲毫無損。但與此同時，特區政府卻會不斷宣傳，運動對大小企業的毁滅性經濟影響，無視這是政府責任的事實，希望任何近月收入、財富有影響的人，都會遷怒於運動，讓群眾鬥群眾——製造民怨、拖散運動、以物質主義回應「後物質年代」，這正是2014年傘運後期的劇本。因此，政府所謂的紓解民困舉措，成效、效率固然遠遠及不上李嘉誠基金會，連派錢的出發點，怎樣派、誰能派，似乎也是以製造群眾矛盾為目的，總之一有機會，就要宣傳「是這場運動連累你每月賺少幾皮嘢」這樣的論述。施政報告托市，讓中產借錢上樓，也是政府企圖綑綁「非自願盟友」的策略之一。至於針對成形中的「黃色經濟圈」，被標籤的黃店總會承受風險，政府怎樣給予食環署、消防處一類執行單位，各自的所謂「止暴制亂」指令（例如天天查牌、捉老鼠），也是不少深藍陣營提及的事：溫馨提示，前任公務員事務局長鄧國威在佔中後「被免職」，據說原因之一，就是與動用公權力打壓佔中不力有關。

7 對內文宣線

由於知道解決不了結構問題，特區政府的策略，已經不再祈求解決問題，變成希望解決提出問題的人，一切都以分化為目的，希望當運動缺乏明確焦點，配合政府的小動作，分裂自然出現。

第一類分裂，是和、勇對策略的不同理解，例如政府會逐步推出不同的「非獨立調查」和「獨立檢討」，頂多是對個別案例的非脈落性調查（見上周《明報》筆陣文章），策略是剝洋葱，希望支持運動的和理非民意慢慢接受「袋住先」，製造另一方的不滿。

第二類是各種運動到了中期的典型問題，「可以共患難、不能共富貴」，有了一定momentum，那些財務問題、籌款爭議、位置之爭、人氣高低，很容易構成衝突；政府只要這時候加把勁，拉攏收編，事半功倍。

第三類是互聯網時代獨有的現象：在點擊率經濟結構，虛擬的點擊率可以直接轉化成實質收入，任何主流人和事，都有其「10%效應」：小眾網台、KOL只要堅守運動主流的對台戲，得到主流的10%注視，已經比作正面論述得到的100%全部注視，更有票房，這已經是一個固化模式。當運動缺乏明確議題時，這類本來無傷大雅的「抽水式存在主義」，卻容易成為討論焦點，於是每一個小議題，都會硬生生的不斷製造運動內部的二元對立。這還是假定政府不做任何推波助瀾的暗黑工作，但假如有某方資助的「網軍」參戰，分化後果不堪設想。事實上，不少運動不是敗在對家，而是敗於內鬥，令同路人逐步心灰意冷，這也是2014年的先例。

8 對外文宣線

特區政府明白，耿爽式對外「文宣」只是笑柄，但也正用回香港的方式重整旗鼓，打國際輿論戰，只是通過的中介人，變成是立場淺藍的傳統精英或內地海歸精英。這些人是國際媒體最樂意訪問的對象，也知道怎樣掏空「普世價值」內容、而偷用同一名詞的遊戲規則，對逐步污名化香港運動，起着關鍵作用。根據最新劇本，這些代言人對國際媒體談話時，多強調香港這場運動有以下罪名，可見建制陣營也是有進化的：

（1）運動暴力程度甚高，且傷及無辜，進行「無差別襲擊」，破壞人權、自由等普世價值；

（2）運動散播香港人vs.內地人的「薩拉熱窩式族群仇恨」，屬狹隘民族主義，乃至和法西斯主義相連，而不是以崇優的香港核心價值主導；

（3）運動參與者自私自利，以為全世界都欠了他們，身在福中不知福，其實沒有國際視野，只是在小地方縱壞了的孩子（spoiled kids）。

這類批評，避免了觸及教條式的政治、主權等硬綁綁問題，訴諸中產眼中祈求穩定和「診症式中立」的社會常態，在西方有一定市場；當運動找不到焦點，這類維穩文宣，更容易走進國際主流，反客為主，偷換概念。

9 內交線

林鄭政府雖然已成跛腳鴨，香港內部的爭議法案都不容易再推，但涉及「留島不留人」思維的結構性政策，同樣會繼續。也就是當一切膠着，其實結構也依然慢慢改變，時間並不在抗爭者這一邊。一方面，特區政府會加速令40%的藍絲人口以大灣區為腹地，以鄰近的平價樓為利誘，同時收回若干對港經濟政策，讓他們感受到「一國」的威逼利誘；另一方面，輸入內地專才的中央政策，也會遍及香港核心位置，特別是那些簽署了資格互認的職業，內地專才可以隨時候命，取代被「DQ」的各行各業香港人。這和大灣區本來應有的設計：內地使用香港金融中心服務，換取香港進一步鞏固與內地的防火牆，以強化香港的國際制度優勢，各取所需而互不干涉，可謂背道而馳，變成9+2的雙輸局面。整個格局，就是通過北京要「懲罰」香港，讓香港的淺藍、中間、淺黃專業人士感受到切身壓力，回到國家整合的大計劃。

10 外交線

美國通過《香港人權與民主法案》的最大影響，正如我們不斷解釋，都是策略性的，例如制約了北京不會在香港製造極端鎮壓，促進世界各國討論類似法案，令香港問題進入國際視野，建構國際社會的香港人身分認同等。但國際關係在香港並非顯學，各國外交、政府人員的真實思維，畢竟不是一般人容易接觸，令不少人容易誤解國際牌的用途，例如不斷問「美軍何時出現」，或相信特朗普會為「香港2020雙普選」而與北京立刻攤牌，所以「今年成功在望」云云。作為口號沒有問題，但假如真心有上述期盼，最終又失望而回，對群眾士氣，或足以構成毁滅性打擊，這還不用說過程中對其他策略的質疑。而且，一旦對外國支援不夠而感到失望，針對的矛頭，又可能變成一直支持香港的外國友好，無論是通過法案的美國國會、支持BNO平權的英國議員、暗中幫助了不少港人的台灣民進黨政府，乃至兩次挑選香港抗爭為2019年封面（但以瑞典環保少女為年度風雲人物）的《時代雜誌》，近日都面對同路人這種「支持不夠」的質疑。須知國際關係自有其潛規則，欲速不達，而自亂陣腳，這正是政府樂於看見的。特區政府正調整文宣，宣傳國際線counter-productive，就是期待出現對國際線的民意逆轉，從而證明中央政策組前顧問劉兆佳教授所言，「某些人想讓香港再成為西方一部分的想法只能是幻想」這立論。那時候，北京才會進一步宣傳「外國勢力論」，當社會看不見國際支援的「電腦遊戲式過關功效」，有了expectation mismanagement，一泄氣，就會開始對耿爽的文宣麻木。

不認命

面對以上十條戰線，雖然簡單，但正正是6個月前，不少人「認命」的論述：（1）和平遊行示威沒有用；（2）打架反正不夠打；（3）投票改不了制度暴力；（4）外國評論香港，只是為了自己利益和抽水；（5）持續落去，會出現經濟大蕭條，影響民生；（6）發展始終要依靠祖國；（7）學校這樣下去，會令學生失去競爭力；（8）反對派不懂建設社區，支持也是浪費資源；（9）運動已變質，被政客騎劫，領袖都是為了私利，不要愚蠢地為人抬橋；（10）不懂見好就收，是不負責任。這是宿命主義，香港人不能掉以輕心，此刻正是運動能否變成持久戰的關鍵時期。但怎樣反客為主，破解特區政府「散水辦」的陰謀，達到「光復香港」到「真一國兩制」初心、迫使北京放棄全面管治權的目的？拋磚引玉，希望同路人和而不同，在每條戰線逐一思考。下一篇，假如有思考進展，會分享個人對如何回應這十條戰線、整合背後宏觀論述的淺見。

【下周續】

文//沈旭暉

編輯//馮少榮

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