周日話題：散仔會的前世今生

其實，只要細心翻看該會的歷史，可見在政府法規中，該會只是一個從開始便遭受閹割的員方組織，它由始至終也不是一個工會，因按現行法例，警務人員是沒有成立工會的權利，如他們上街及罷工，按理是可革職查辦，結果，這群制服人員在現今政治氣氛下，發展成為一個依附權力、陰陽怪氣的傳聲筒。

當警隊在其facebook張貼警員街邊食飯盒的照片，誇大成什麼世紀勞苦慘事時，便突顯警隊那種「不知民間疾苦」的可笑；前線警員薪酬福利優厚，每月只須付上三數千港元即可入住面積合理的宿舍，「反送中」運動以來又可獲大額OT補水。警隊的溫室環境製造不少「玻璃心警察」，背後有特定的制度及歷史因素，而豐厚的薪酬福利之下，警務人員入職時便已知道，這份工是要交出個人結社、籌辦工會，以及參與政治活動的政治權利，但現今不少警察卻扮成不知曉。

殖民地時代香港政府參考英國公務員「政治中立」原則，規限四類人員不能成立工會及參與政治活動，包括：（1） 首長級官員；（2）政務主任（AO）；（3）新聞主任；以及（4）警察。前兩者是政府的管治階層，如公司內的老細級，新聞主任工作涉及政府資訊發放，而警察作為槍桿子則務必是政府的最後防線（last resort）。有關安排一直延續至回歸後的特區政府，制度無變，是否符合現今社會人權發展，可另作討論，但無論警隊管理層，以至員佐級協會的主事者，肯定對此清清楚楚。

翻開香港法例《警察條例》第8章「禁止警務人員為職工會會員」，清晰列明「警務人員不得成為任何職工會的會員，任何警務人員違反本條的規定，即喪失其繼續為警隊成員的資格。」警隊內規管警察行為守則的《警察通例》第6章「行為及紀律」，亦清晰列明警務人員不能參與「政治活動」，包括不可參加政團，如非執行公務亦不能公開發表政治言論，以及不能「為任何候選人的政治觀點或政綱宣傳或辯護」等。

究竟現今政府及警隊管理層是否認真地「有法不依」，不禁令人生疑。員佐級協會也是在過去五年，才出現急速變質及腐化。

早年主力籌辦聯誼活動

其實，警隊有4個員方組織，包括警司協會、督察協會、海外督察協會，以及員佐級協會，顧名思義是按人員職級分類；回歸初年，四會以督察協會及員佐級協會較為活躍，但主力都是籌辦聯誼活動，如聚餐、蛇宴、旅行等，甚至是為人員爭取特價電器優惠，以至低息借貸（現實是不少前線警察有借貸問題，為免他們因此被黑幫或大耳窿招攬，警隊內部寧自行安排提供低息貸款），亦會處理人員的福利、工時裝備等討論，屬官方認可的對口溝通單位。

員佐級協會雖常見只有幾名代表發言，看似散兵游勇，但該會結構設計十分嚴謹，理事會透過選舉產生，先在全港五個警總區（港島、東九龍、西九龍、新界南、新界北），再加警察總部與水警總區的合共七區，各設20名區代表，各區代表再互選該區的正副主席及秘書長，並再選出理事會成員及主席，如林志偉本身在港島任職，先選港島總區副主席，再入選理事會，至今屆成主席。

員佐級協會曾經在面對公眾上擔當一定功能，如代為向社會解答警務知識，以增警民互相了解。回歸初年的協會主席多來自警隊交通部，前主席劉錦華、鍾錦華都默默從事相關角色。然而，近十年前線警員出現躁動，協會角色起變化，試過兩度接近「上街」。第一次是2009年，四個警察協會因不滿薪酬趨勢檢討調查結果，揚言要發起「警察上街」，當年「一哥」警務處長鄧竟成要提早結束歐洲的訪問行程，返港救火，終成功令四會取消遊行而改為在警察總部作交流，這正反映政府及警隊管理層完全知道，「警察上街」嚴重性及觸發的問題。

七警案撐警集會 綱紀漸敗壞

一切的克制及努力到2017年且告消失，綱紀漸鬆懈，至今灰飛煙滅。在2017年2月，佔領運動七警案中各警罪名成立，觸發逾3.3萬休班警及其家屬到太子「曬馬」，大量休班警在遊樂會外道路聚集，毫不避諱地安排議員及政黨人士加入大會，甚至有警察在會上公開「爆粗」，令人印象深刻；時任一哥的盧偉聰以至管理層，未見有任何姿態制止警察公開集會，甚至間接協助有關活動的舉行，以減前線對管理層的不滿及怨氣。

縱容縱出一批壞孩子。今次「反送中」運動以來，警察員方組織可謂已完全失去自控能力，甚至發表政治言論，7月份員佐級協會的公開聲明，批評政務司長張建宗代表警隊向公眾道歉是「發表不負責任的言論」，要給司長「最嚴厲的譴責」； 而獲內地重視的「光頭警長」劉澤基，更在10月於其微博帳戶批評特首林鄭月娥與「勇武」示威者會晤；又在帳戶內發布支持民建聯議員葛珮帆、議員何君堯的言論等。公眾嘩然之餘，也疑問基層警察的囂張言行，是否全是獲高層默許及經計算地安排出來的「放縱」。

縱容縱出壞孩子

近年警隊內不少人私下討論，員佐級協會主席如前主席陳祖光，其言行儼如助理處長級「高級長官」，不少警官感覺不是味兒。究竟是什麼力量，推動這些基層前線警員的協會公開做對外發言的「爛頭卒」，全面配合北京的主旋律，而這些言論，又有多少代表前線警務人員及家屬的真正想法？

回看歷史，70年代廉政公署成立後，大量警察擔心被追究受賄行賄行為，觸發1977年的警廉衝突，以千計警察在警總集會及到廉署總部大肆破壞，爭取特赦，同年，當時的警務處長施禮榮准許成立員佐級協會，以作安撫。

那些年，前線警察以暴力相向，源於對自身行為後果的不安。四十載過去，今年前線警察在政權指揮下淪為「無臉見人」的一個武力單位，向不滿政權的示威者施暴，只接受自己人查自己人，公然抗拒其他一切法律監察，背後反映這個武裝勢力，無論是管理層或員方組織，近年已有更大的權力「靠山」，如中聯辦警聯部的聯繫（細節有機會另文再談）。

時空定格回到6月27日下午，政府發布相片可見，在6月18日200萬人遊行後，多日未有露面的特首林鄭月娥，一臉愁容地會晤四個警察組織代表，以示感謝警隊工作，相片中最矚目的不是特首、保安局長或一哥，而是林志偉面見上級時那副從容不迫、淡定喝茶的嘴臉。

文//謝弘一

編輯//王俊杰

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