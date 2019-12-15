我以港台外判攝影組的身分，幾次進出校園，每次被警員查問：「你的記者證呢？」

我們遞上證件，上面寫着「港台外判攝製隊」。

警員問：「為什麼港台有這麼多種不同的證件？」語氣還算友善。

我們習慣了警員提問，每次也會解釋：「我們是外判員工，其實呢，港台有很多類員工，有正職，有兼職，有自僱，有外判……待遇和福利也不同。」

此時，警員眼神變得柔軟。無論警察還是記者，大家都在前線衝，警員似乎沒想過，高教育水平的記者會願意去「打散工」。

搜完袋，我們沒有帶糧食，警員問：「入理大沒有帶吃的？」我答：「拿裏面的食物吃呀。」我意思是指記者區有個杯麵山，但警員吃驚，以為我們吃理大裏的腐爛食物，關切地問：「吓，唔係咁慘嘛？」我們笑笑沒說什麼。

其實不是那麼慘的，有一次在理大，攝影師買了兩個麵包，放在背包裏，也足夠撐足12個小時。

20歲的衝勁 50歲的經驗

消息出來了，因為反修例運動，收視率飈升的港台視像新聞（臉書讚好由10萬增至78萬，還未計算32台），這陣子「使大咗」，超支500萬（這價位連一間像樣的香港住宅單位都買不到），說要向人手開刀，首先削減外判攝影師。

這陣子，我擔任了港台外判攝影師的助手好幾次，我可以說，這批外判攝影師，是新聞界最優秀的一批攝影師，並不是因為他們是「外判」而水平較差，相反，因為是外判，他們更努力，更熱情，更有衝勁。

他們當中有20歲出頭的，跟H去拍攝那天，汽油彈一個一個在我們腳邊爆破，有一次火海就在我們腳邊，我的褲管覺得很灼熱，幸好沒事。回家後，H說手臂瘀了，才發現那晚給我揑了他的手臂好幾次，事實上，那晚太危險了，我不斷警告他，綑綁了壓縮氣體罐的汽油彈從四方八面扔過來，面前另一名記者的頭盔「咚」一聲被橡膠子彈打飛，那粒子彈應聲再反彈擊在H小腿上。

但H沒有退縮，整整6個小時，我倆在彌敦道奔跑，他的眼睛沒有離開過攝影屏幕。看到火海一幕，港台控制室的同事在我耳機吼：「小心一點啊！」H只要知道，港台的臉書或32台正直播着我們的畫面，他就完全投入。年輕的他卻不減冷靜，當其他記者聚在一起小休閒聊，H仍緊盯屏幕，他舉高腳架，從高角度在暗黑夜巷zoom in：「你看，被捕的人頭上已包紮着紗布。」他低聲跟我說。

讓畫面說話，是港台直播的特色。當其他的「直播新聞」較嘈雜，有時因為現場聲，有時因為旁述，但港台因為避免粗口出街，於是把聲浪按下；也因為人手問題，不採取記者旁白，這兩個原因，令港台的直播更原汁原味；再加上相比其他網媒，港台採用較優質的直播器材，高清畫質記下更多細緻內容。讓事實安靜地說話，成為了港台視像新聞的特色。

穿得起這件反光衣

年輕攝記有衝勁，年長的前輩則更有經驗。K和C已50多歲，由菲林進化到影帶年代，已經開始跑新聞，見慣大場面。即使控制室沒有指令，兩位老前輩還是不斷鑽研如何拍攝好一點。

兩次遊行，我目睹50多歲的K和C，雙手高舉攝影機數小時，在烈日當空下，不斷調整曝光度，尋找光源拍攝美麗構圖。一次當人群已散去，K還是不肯去吃飯：「走啦！還拍什麼？」我忍不住問，原來K費心力拍攝一個漂亮的變焦鏡頭，焦點從區旗轉移到掛在欄杆的Pepe公仔上，後來他滑手機，看到同事選擇了以他那一個鏡頭來完結一段新聞，他快活得像小孩子：「花心思拍攝的鏡頭，有人懂得欣賞，就開心。」

外判拍攝工時長，一更12小時，鐵打的人也會累，理大最嚴峻那個晚上，攝影隊明明被油漆彈射中，也堅持拍攝，在火海攻陷正門那個凌晨，見證了重要時刻，最後連續工作了18小時才下班。另外，通宵時段，拍攝主力更是落在外判隊身上，曾有攝影師完成通宵工作後，滿身催淚彈氣味，早上再遇「黎明行動」因為交通阻塞而沒辦法回家，流落街頭，至中午才成功回家，也沒有怨言。

穿著港台的背心，經常有路人走過來「感謝港台」，K會有禮貌地去跟那人閒聊，每次K都滿足地告訴我：「只要有一個觀眾欣賞，多辛苦都值得。我會記得，穿得起這件記者反光衣，就要對得住這個身分。」他指一指背心上胸口那個RTHK的logo，我記得冬日陽光灑在他那個自豪的笑容上，沒想過，愛護港台這金漆招牌的人，也包括這批如過客一樣的外判攝影師。

對得起專業 對得起納稅人

這段日子，我接觸的每一名外判攝影師，沒有一刻是懶散的，他們對得起自己，對得起專業，對得起納稅人，都是真正敬業樂業的新聞人。

他們不是沒有其他工作機會，外面有不少商業拍攝、娛樂製作、婚紗攝影工作大可以接。我聽說過，他們為了見證今次反修例運動，放棄了其他更安穩的掙錢機會，K跟我閒談時，常提及妻子。

K說：「我跟妻子說，要接港台這個拍攝工作，有機會上前線，她怕我危險，在我面前哭了。」

在空無一人的茶餐廳，大男人說了這句話，我嚇了一跳，K繼續：「但我跟妻子說，你別阻止我，香港這麼重要的時刻，我不想缺席。」

港台削減資源之後，K或許可以回家，下次上班去拍攝，K太太不用擔心得哭了，但香港人或許要哭，我們失去了一批有心有力的攝影師，他們為香港歷史留下了一幕幕重要的紀錄。

文//VTeam手足

編輯//蔡曉彤

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