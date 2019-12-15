【明報專訊】上了gear的記者A，是今期馬傑偉老師「七情上面」專欄的故事主角。畫是馬老師畫的。早前馬傑偉呼籲因警暴而發噩夢的可以找他說夢，找他的人倒有不少，曾經有人發夢被警察追，A做了一些夢，但不屬此類，更多是對工作和專業的自省。在一個浩大的運動現場，千鈞一髮下的每個判斷，看似微不足道也不能輕忽；又好像「VTeam手足」筆下的港台外判攝影師，在危機四伏的採訪現場忘我舉機，拍出「具港台特色的」安靜而「讓事實說話的新聞影像」，除了技藝，背後還有專業、認真和負責的態度。
可惜的是，據說由於這期間港台新聞部開銷過大（超支500萬元），港台外判攝影師將要首先面臨被削。另邊廂，警察這半年OT補水逾9億元人人咋舌，此消彼長，又成了一時熱話。
除了記者和警察，李立峯教授趁着上周日的民陣遊行，重啟停頓一時的現場調研，最新的民調剛好又梳理了廣大的示威者們經歷的這半年，他們對運動一路來的發展和自身轉化的一些最新看法，其中數據顯示「運動的持續性一方面建基於很多民眾都成為了警方濫權的受害者」，例如當中52.2%受訪者遇過警察在住所附近使用催淚彈，印證了早前一些評論警政文章的看法。
運動往後的走向暫時未明，沈旭暉說，下一步怎麼辦？是時候好好思考。