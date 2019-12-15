可惜的是，據說由於這期間港台新聞部開銷過大（超支500萬元），港台外判攝影師將要首先面臨被削。另邊廂，警察這半年OT補水逾9億元人人咋舌，此消彼長，又成了一時熱話。

除了記者和警察，李立峯教授趁着上周日的民陣遊行，重啟停頓一時的現場調研，最新的民調剛好又梳理了廣大的示威者們經歷的這半年，他們對運動一路來的發展和自身轉化的一些最新看法，其中數據顯示「運動的持續性一方面建基於很多民眾都成為了警方濫權的受害者」，例如當中52.2%受訪者遇過警察在住所附近使用催淚彈，印證了早前一些評論警政文章的看法。

運動往後的走向暫時未明，沈旭暉說，下一步怎麼辦？是時候好好思考。

編者話//黎佩芬

圖//馬傑偉

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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