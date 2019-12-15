周日話題：半年過後，遊行人士參與過什麼和想什麼

筆者與幾位學界朋友所進行的遊行集會現場調查，在10月20日之後一度暫停，原因是行動模式轉變減低了現場調查的可行性，直到上星期日民陣大遊行，我們才再次進行問卷調查。時間上，6月9日至12月8日也剛好是半年。若看統計數字，半年後仍然堅持上街的民眾，在過去一段時間參與過什麼？經歷過什麼？他們如何看待各種行動和一些運動的新發展﹖

重視制度改革

跟從我們在這幾個月發展出來的方法，上星期日我們以紙本問卷、QR code，以及派發傳單的方式共訪問了902人，其中48.6%為女性，16.5%在19歲或以下，44.6%介乎20與29歲，68.3%有大專或以上學歷，56.5%自稱屬中產階層，42.7%自稱屬下層或基層。

參加遊行的原因方面，警方濫權仍是重點，92.9%受訪者認為「表達對警方處理示威手法的不滿」對他們參與遊行非常重要，92.0%認為「要求成立獨立調查委員會」非常重要，84.5%認為「要求重組警隊」非常重要。警權以外，88.3%受訪者認為「爭取香港民主發展」非常重要。相比之下，65.3%受訪者認為「要求林鄭下台」非常重要，比例較低，再次說明運動參與者重視制度改革。

反修例運動由6月9日起進行過多場大型示威及重點行動，問卷選取了15次較具標誌性的行動，詢問被訪者有沒有參與其中。結果顯示，73.3%被訪者參與過6月16日的二百萬人大遊行，58.9%參與過6月9日的一百萬人大遊行，66.8%參與了8月18日維園流水式集會。若將15次行動加起來，38.7%被訪者參加了5項或以下，36.6%參加了6至10項，24.7%參加了11項或更多的行動。我們再詢問被訪者，除了問卷所列出的15項行動外，他們還參與過多少在不同地區舉行的反修例運動遊行或集會。結果只有6.4%回答沒有，29.2%回答有1至3個，42.0%回答有4至10個，21.3%回答超過10個。運動持續半年，很多支持者參與遊行集會的總數，都達到了雙位數字。

除了參與個別行動之外，我們也問被訪者有沒有以不同形式參與運動，78.9%表示自己試過在公眾地方合唱《願榮光歸香港》，53.7%試過在家中向窗外呼喊抗爭口號，61.3%試過組人鏈，60.7%試過在連儂牆表達意見，57.7%試過參與罷工，試過現場捐款給相關團體、在網上眾籌時捐款，和捐贈金錢以外的物資的被訪者都是四成多。

和勇的連繫

值得留意的，是53.5%被訪者試過在現場參與傳遞物資，13.5%試過在前線阻止警方推進。直接在前線面對警方的示威者始終佔少數，但今次運動最備受討論的特徵之一，是和理非和勇武之間的團結。在抗爭現場，一些參與方式其實介乎和勇之間，甚至可以說是直接連繫兩者。在衝突現場向前線傳送物資是一個明顯的例子，而隨着抗爭行動激進化，物資線所傳送的東西，也由7月時的雨傘、頭盔，和保鮮紙等，演變到11月個別示威場合中的汽油彈。過半被訪者有參與過傳遞物資，說明很多運動參與者的參與模式早已超越了人們對和理非的傳統想像。

參與次數和模式之外，我們亦關注有多少示威者直接或間接經歷過警隊的武力或拘捕行動。由於網絡問卷的一些技術問題，這部分的受訪人數只有460。結果顯示，52.2%受訪者遇過警察在住所附近使用催淚彈的情况，69.0%試過在示威現場接觸催淚煙。40.9%受訪者有自己認識的示威者被警察拘捕，23.9%有自己認識的示威者被警察暴力對待。另外，35.4%被訪者試過在示威現場逃避警方拘捕。

在示威現場逃避警方拘捕，不等於示威者真的做過什麼嚴重犯法的事情，正如很多和理非示威者沒有做過什麼激進行動，一樣受到催淚彈「招待」。上一段落裏的數字顯示，大部分和平示威參與者都做過警暴的受害者或見證者。其實社會運動研究早有指出，無差別的警隊或軍隊武力，最能激化示威行動。進一步的數據分析亦發現，愈多經歷或接觸到警方武力的示威者，愈傾向接受激烈抗爭行動。

示威以外的抗爭行動

當然，對激烈行動表示理解或接納，甚至親身參與一些勇武或近乎勇武的行為，不等於放棄和平行動。黃色經濟圈的概念，在近一個多月來備受討論，60.4%受訪者表示自己經常「刻意避免光顧中資及曾經表態反對這場運動的商戶」，另外25.6%受訪者「頗多」這樣做。同時，34.5%受訪者經常「刻意光顧支持示威者或支持這場運動的商戶」，32.7%頗多這樣做。杯葛中資或「藍店」似乎較支持「黃店」更普遍，大概是因為如美心集團等被歸類為藍店的商舖較多，目標比較明確，支持黃店則較需要運動參與者更主動地搜尋相關資訊。在個別地區，黃店也不一定很多，黃色經濟圈的實踐大概仍在起步階段。

有趣的是，愈多經歷或接觸過警方武力的示威者，會愈經常刻意支持黃店，但卻並不特別經常拒絕中資或藍店。筆者相信其背後的道理跟上述一致：拒絕藍店在實踐上較容易，支持黃店則要求多一點主動性，所以後者較為依賴某些特定運動經驗的推動。換句話說，對警方武力的經歷或見證，可以使人們更堅決以各種行動支持運動，而這不限於支持武力抗爭。

黃色經濟圈之外，不能不提區議會選舉。12月8日的遊行人士中，共83.5%有在區議會選舉中投票，另外13.3%回答「不適用」，絕大部分是仍未成為合資格選民的青少年。只有3.2%受訪者是有投票權而沒有投票的。同時，70.1%受訪者有游說身邊的人投票自己所支持的候選人。雖然今次區議會選舉並沒有正常的選舉宣傳期，但也有19.6%受訪者有為自己支持的候選人助選，53.7%有在網上轉發自己支持的候選人的資訊。整體上，遊行人士對區選是投入的。

投票是很和理非的行為，不過，93.1%受訪者贊成「今次勝選是以前線示威者的犧性換來的」，大概也因此，82.1%受訪者幾贊成或好贊成「運動還未結束，區選大勝並不值得慶祝」，同時只有8.9%幾贊成或好贊成「今次勝選之後，激烈抗爭應該暫時告一段落」。另外，61.5%被訪者贊成「今次勝選之後，社會應該專注準備明年立法會選舉」。一方面，這說明大部分遊行人士均認同選舉需要被認真看待，但六成這個比例並不太一面倒，大概是因為「專注」一詞語氣較強，部分遊行人士可能認為大家不應忽略其他抗爭方式。進一步分析亦顯示，愈多經歷或見證警方武力的人，愈不認同大家應「專注」明年立法會選舉。

和理非對勇武的歉疚

超過九成遊行人士認同區選勝利是以前線示威者的犧牲換來的，這多少反映了很多和理非遊行人士對勇武示威者和被捕人士感到歉疚。問卷設計了幾句句子嘗試測量這種歉疚感。結果顯示，高達96.9%受訪者幾同意或好同意「我覺得他們﹙勇武﹚代替了和平示威者為運動作出犧牲」，79.5%同意「我覺得和平示威者對他們有所虧欠」，91.8%同意「看見他們被拘捕，我會感到內疚」，85.0%同意「他們令我覺得自己為這場運動付出太少」。歉疚感愈重的遊行人士，愈傾向不認為區選勝利值得慶祝。

審慎看待人權民主法案

運動花了近3個月時間讓政府宣布撤回修例，其後3個月，政府再沒有正面回應訴求，示威者如何看待運動可能帶來什麼成果？我們沒有直接詢問被訪者覺得達成幾個主要訴求的機會有多大，但問卷加入了幾個跟美國政府通過香港人權與民主法案相關的問題。其中，82.8%受訪者幾贊成或好贊成「法案通過代表這場運動和平、勇武並行的方向是成功的」。不過，只有22.5%受訪者贊同「法案會令香港政府滿足今次運動的主要訴求」，不贊同的佔24.6%，共有53.0%回答「一般」或不知道。同樣，只有25.8%受訪者贊同「法案會令警察濫權的情况有所收斂」，不贊同的佔30.7%，回答一般或不知道的佔43.5%。換言之，大家在肯定香港人權與民主法案是某種「運動成果」之餘，並沒有高估它可以帶來的影響。

本文旨在分享上星期的調查結果，本來沒有特定的「結論」，但最後可以用三點作結。第一，半年以來，反修例運動為參與者帶來了極其豐富的運動經驗，由於行動數量大，大概沒有誰可以參與到每個行動之中，但反過來說，行動數量之多和形式的多樣化，讓運動參與者可以自行選擇適合自己的參與頻率和行動劇目，可以建構自己的參與模式，雨傘運動其實也有類似的情况，但今次運動更加明顯。第二，運動的持續性一方面建基於很多民眾都成為了警方濫權的受害者，同時亦有賴於參與者繼續發展新的行動方式和參與模式。過去半年，香港社會經歷了前所未見的密集式抗爭行動創新。不過，一些行動形式是要長時間建立的，黃色經濟圈是一例。區選勝利後，由民主派主導的區議會能否帶動市民的地區參與，也值得留意。第三，從示威者如何評價香港人權與民主法案來看，示威者對運動可能達到的成果抱着審慎和觀望的態度，不太樂觀也不太悲觀。筆者的理解是，運動參與者認同運動展現的生命力，但不認為政府有積極和正面地回應民意的意欲。無論如何，若果這場運動要成為一場長久的反威權運動的話，抱持着一種審慎的態度，應該是有好處的。

文//李立峯（中文大學新聞與傳播學院）

編輯//陳志暘

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