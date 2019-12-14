木刻店屹立廿載 設計行李牌吸引「旅人」

「那時是人貼人地行。」木刻店第一代掌舵人張國安想到在90年代末，旺中為學生的必到之地。張國安約1999年進駐旺中，售賣木刻雕塑精品。他表示，當時商場內有10多間精品店，售賣文具、啤啤熊等貨品。

2013年接手，前後已在店內工作近20年的Flora表示，SARS期間，有客人曾訂製約300件心形合併匙釦，送予醫護人員，「即使社會氣氛較差，都會有人想買件小禮品，支持朋友及身邊的人，哄他們開心」。她憶述，每逢聖誕、中學畢業等送禮旺季，不少學生紛會前來店舖預訂精品，員工每晚需趕工至凌晨3、4時；若客人不滿意成品，更需重畫，「試過重畫第4次才收貨」。

木刻店部分當年的學生熟客，今天已長大成人。Flora說顧客年齡層不斷提高，「現在的學生不會好像以前般鍾愛訂製木刻精品，相反他們可能覺得木刻精品是好老派，好old-school的事」。有感木刻精品漸被年輕一輩唾棄，Flora近年嘗試把木刻手工放至不同物品，如行李牌、手機殼等，「因為港人愛去旅行，兩年前自家設計木牌行李釦，反應尚算不俗」。

受近日社會動盪影響，店舖生意額下跌約一半，Flora直言憂心，但仍希望守住本業，「因為我覺得現時主流市場售賣的精品好冷漠，有些連鎖精品店售賣DIY音樂盒，外觀雖美，但那些零件一式一樣，與我們親手繪畫的產品有所不同」。

老店價值在於工藝，亦貴乎人情，「總之一日有客人，我們都會繼續畫」。