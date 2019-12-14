「旺中」萬變不離貼地 穩守「學生朝聖地」寶座

然而廉價衣物受網購熱潮衝擊，人流銳減，旺中店主有人穩守有人轉型，也有人退守；管理公司另闢蹊徑，引進多間小食店及美甲店，全商場一起發功，務求在大時代中力挽狂瀾，守住「學生朝聖地」的地位。

【商場專題系列（4）】

跟Natalie拍攝當天，旺角中心第一期商場（簡稱旺中）不乏學生身影。他們三五成群，口裏一邊咀嚼着炸鮮魷，眼睛一邊快速掃視各款衣衫。綜合多名店主所述，1980年代落成的旺角中心，一期商場於1990年代末分拆為不少迷你店舖，主要售賣時尚服飾、精品及鞋履，成為「學生朝聖地」。在那時，Natalie就讀高中，亦為旺中常客，學生時代零用錢有限，她和朋友為求以最低價錢購得心頭好，自訂一條「旺角購物路線」——先逛貨品售價較便宜的花園街，再逛旺中。

廉價衫海中 新穎韓衣突圍

旺中的廉價貨品不但吸引學生，亦吸引儲蓄不多的「社會新鮮人」。剛畢業出來工作時，Natalie在旺中鞋店購買當時流行的尖頭高跟鞋，作上班鞋之用，「但鞋頭太尖，夾得兩邊腳趾都流血」。回想昔日舊事，她不住大笑，「當時覺得這些廉價鞋可以穿來見人，但後來再比對一些較好的鞋款，便發現這雙旺中鞋的質素真的很一般」。

當年在中環上班的Natalie不諱言，若穿上「cheap衫」，好容易被同事一眼認出。幸好旺中也有少數店舖售賣質料較好的衣服。一次逛旺中時，她發現一間專賣韓國衫的商店，花了約百元購下一條深藍色長裙，以當時流行的配搭穿法，下身配緊身褲（leggings），即成了大方得體的上班服，「穿上身很舒服，而且穿很久都沒有爛」。

Natalie口中的這間韓國衫店，位於旺中商場的一個角落。有別於大部分旺中衫舖的淺色光猛室內設計，這店裝潢以黑色為主，沒有播放K-POP流行曲，店面門前亦沒有特價牌子標示。最獨特之處，便是店內闢出一個小小的試身室。

旺中商舖大多空間狹窄，能提供即場試身的衫舖少之又少。店主Fanny表示，開業多年以來，堅持店內最少有八成的衣物能供客人試穿，以免客人購買後不合身，浪費金錢和時間。Fanny店舖於2005年開業，當時仍未勁吹韓風，何以決定售賣韓國衣服？她說當時為了突圍，「因為旺中全場都是售賣廉價衫，主要是大陸款。我不想售賣一式一樣的貨品，所以寧可揀選一些有質素、較新穎的衣服，就決定售賣韓國衫」。

經營14年來，她見證旺中商場人流由盛轉衰。開業初期，每逢農曆新年，旺中商場都延長開放時間至凌晨2時。但近年，不論暑假旺季或農曆新年，即使商場延長開放時間，Fanny及不少衫舖店主見人流稀少，於晚上11時已經收舖。

網購搶客 有退守有變陣

網購競爭是旺中衫舖的巨大挑戰。於旺中開業9年、主要從內地入貨的服裝店東主阿琪表示，近年時有聽聞衫舖遭網購平台搶生意的例子，「有開衫舖的朋友都試過，顧客在店門口拍攝心儀衣服後，即時比對網購平台上有沒有類近款式，最後那顧客跟朋友說：『哇，網上只賣40元，毋須在這兒買了。』」講到此處，阿琪無奈地說：「沒辦法，都是一種競爭。」

面對網購競爭，加上近月的社會動盪，阿琪嘆生意之差「已經沒感覺」，猶幸仍有一班熟客支撐生意，但不諱言「現正考慮縮小業務規模，因為本身有3間分店，可能結束其中1至2間店舖」。

同樣面對生意變差的Fanny決定求變及開源，包括親赴韓國入貨，以更多元的貨品款式留住客人，「飛往韓國的機票近年變得便宜，有空間可以親身飛過去入貨，揀選的貨品款式更多」。她亦看準不少客人愛買名牌服飾，近年與朋友辦起全球代購，「當是另一個掙錢途徑」。

引入小食店美甲店 吸引人流

場內小商戶求變求存，商場整體格局亦有所改變，地下不但美甲店處處，1至3樓近年也劃出美食區，引入多間小食店。變，為旺中的一大特色。Natalie指出，由90年代時，見證不少店舖播廣東歌，至2000年改播台灣歌，近年歌曲紛紛換上K-POP，「其實我覺得旺中的變化，是順應我們日常生活及潮流出現」。

多年來到旺中買衫，Natalie由熟客變為韓國衫店主Fanny的朋友，現時偶爾幫忙看舖，對旺中商場的生態有更深體會。商場恍似一個小社區，場內售賣撈麵的店主會到衫舖買衣物，衫舖店主會為客人推介同層絲襪檔，Natalie偶然也會到場內不同店舖購物，例如去手機維修店，花約40元為手機「黐芒貼」。

縱使旺中經歷多番起落變化，Natalie形容商場「貼地」如一，為不少小店提供落腳點，店主之間互相幫襯，保留人情味，「你可以在這兒找到五花八門的生活貨品，除了主打的衫褲鞋襪，也有食物飲品、手機、護膚品……價錢全部都很親民，人情味特別重。旺中商場仍保留一貫特色——貼地，大家都可以廉價購得心頭好」。

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

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