旅遊情報：小朋友扮聖誕老人 濟州歡度白色聖誕

濟州新羅酒店現推出「Sweet Dream in Jeju」禮遇，即日起至2020年6月30日，賓客可以在奇幻的雪山景色下，享受酒店的精心安排，包括：雙人或雙牀豪華山景住宿套房；於The Parkview餐廳、Cheonjee天池韓餐廳或於客房內享用雙人早餐；露台花園葡萄酒派對或天台音樂派對免費單次入場（2人）；免費使用Soombi水療區等。禮遇以2人入住一間套房計，每晚價格由290,000韓圜起（約1940港元起）。

與此同時，濟州新羅酒店也舉辦一系列活動，與賓客迎接歡樂的聖誕佳節。除了在餐廳及餅店推出「聖誕自助晚餐」及「聖誕樹蛋糕」，讓賓客品嘗充滿節日色彩的滋味美饌，重點推介於酒店6樓漢拿廳舉辦的「迎聖誕暢飲派對」，住客可以優惠價每位30,000韓圜（約200港元）購票參加，屆時賓客可品嘗多款美酒佳釀，享受佳節時刻。酒店同時照顧小客人的需要，4至6歲小童即日起至12月31日，每位只需40,000韓圜（約270港元），便可參加3小時的「聖誕村露營」體驗（圖二），除了可穿上聖誕老人斗篷，齊唱節日歌曲，也可親手做聖誕老人帽、燈罩等裝飾品，一同佈置聖誕樹，還可到童話小木屋，大玩尋寶遊戲。

水上電影院 踏雪登漢拏山

再者，賓客可參與熱鬧歡愉的節日慶典，包括由即日起至2020年3月31日呈獻的「水上電影院」，於漫天星空的浪漫氣氛下，在室外溫水游泳池欣賞電影。另一邊廂，天台游泳池即日起至12月31日每晚7時半至10時會舉辦「天台啤酒派對」，賓客可一邊聽着輕鬆的爵士樂，一邊享受無限供應的手工啤酒，收費每位35,000韓圜（約235港元）。

為了讓賓客全面體驗濟州的夢幻國度，酒店的休閒娛樂專家（Guest Activity Organizer, G.A.O），設計了一連串冬日大自然及文化體驗旅程，即日起至12月31日，熱愛爬山的成年賓客，可參與「踏雪登漢拏山」體驗，欣賞震撼壯麗的雪山美景。同一時段舉行的「士多啤梨採摘」體驗，參加者於Jeoji-ri士多啤梨生態園親自採摘和品嘗香甜的士多啤梨，詳情可查閱酒店網頁（www.shilla.net/jeju）。

文：Chung