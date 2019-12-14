濟州牛島「四圍轆」 輕鬆盡覽海岸八景

牛島由火山熔岩積聚形成，因形狀像一頭俯臥的牛而得名。由於擁有肥沃的泥土、豐富的海產，當地居民的工作以捕魚和農業為主。全島面積僅6.18平方公里，約只有南丫島一半大，居民不足2000人。得天獨厚的良好天然條件，加上濟州海女與火山石堆等特色，來訪牛島可以體驗濟州獨有的傳統文化與自然景色。

租單車電動車 沿途賞八景

前往牛島的交通十分方便，可從濟州島城山浦港或終達港坐渡輪到達。登島後，在下牛木洞港口附近可找到不少租車店，他們提供各式代步工具，包括單車、電動單車、迷你電動車、雙人單車及三輛電動車等。其實，踏單車沿海岸線環島遊一圈，不停下來只花1小時，輕輕鬆鬆便可「四圍轆」。

依照牛島的官方推薦路線，環島1圈便能盡覽由西至東面的「牛島八景」，包括西濱白沙、前浦望島、天津觀山、晝間明月、地頭青莎、後海石壁、東岸鯨窟、夜航漁帆等。然而，單車遊可以看見的又豈止八景，沿路各種奇形石堆、充滿浪漫色彩的咖啡店、悠然自得的牛群馬群，如果幸運的話更可以碰上當地海女出海歸來。

紅藻團塊沙灘 世遺城山日出峰

環島遊第一站先去位於牛島西邊、韓國紅星全智賢主演的電影《觸不到的戀人》拍攝地的著名沙灘——西濱白沙，這裏又稱為「珊瑚沙灘」。遠看這一片沙灘，由細緻的白沙組成，近看才發現沙粒像爆谷、形狀凹凸不平，原來是海裏的紅藻類植物經沉積而形成的「紅藻團塊」，亞洲只有濟州島擁有這片紅藻團塊沙灘。珍貴的紅藻團塊更獲當局指定為天然紀念物，遊客不能擅自帶走。

離開西濱白沙，一直向東面沿迂迴蜿蜒的上坡路走，便可登上全島最高的牛島峰。站在海拔132米高的牛島峰上可以俯瞰全島風貌，還可以眺望位於濟州島列為世界自然遺產的城山日出峰；另可看見下面的「後海石壁」，它是由海浪長年侵蝕而形成的絕壁，被一片黑沙海灘環繞。走到黑沙海灘盡頭的懸崖下方又別有洞天，每當退潮就會出現一個洞口——東岸鯨窟，傳說這裏曾經是鯨魚生活過的洞窟，因而得名。

相比一黑一白的沙灘，位於牛島東面，有「韓國塞班」美譽的「下高水洞海水浴場」，以水清沙幼見稱，由於屬淺水灘，十分適合一家大小戲水，即使在寒冷季節也吸引不少遊人到來海邊看日落、撿貝殼。沙灘中央豎立了多個海女雕像，與背後蔚藍大海互相輝映，是遊客打卡的熱點。

牛島之寶 海女自由潛水

濟州海女被視為牛島之寶，也是牛島傳統文化的象徵，島上隨處可見不同形態的海女雕像，以頌揚她們辛勤工作的貢獻。濟州海女主要在牛島及城山日出峰附近海域出沒，她們不需要佩戴氧氣筒便可潛入10多米海中，為牛島人提供各式各樣新鮮海產，其中海螺更是牛島名物，每年島上會舉辦海螺節，向海女的貢獻致敬。可惜海女已是一個式微行業，當地年輕女孩都怕辛苦不願意接棒，剩下的海女已愈來愈少，目前大多數仍然工作的海女都年過60歲，如果想尋找她們的蹤影只能碰運氣了。

烽火台變身祈願台 花生雪糕必吃

最後一站來到位於牛島最北邊的烽火台，它是朝鮮時代的軍事建設，後來被當地人視為祈願台。除了這個烽火台，沿牛島海岸走隨處可看到大大小小美麗的石堆，據說這也是當地人的一種許願方式，只要誠心祈禱並將石頭堆得愈高，願望便愈快實現。

經過3小時環島行程，坐船回程前不妨以牛島必吃的甜品——花生雪糕來獎勵一下自己。以當地盛產的花生製作的雪糕，撒上花生粉和一顆顆飽滿的花生粒，吃起來香而不甜膩。牛島的美景和美食令人留下深刻印象，怪不得小小島嶼能成為遊客一去再去的旅遊熱點。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：1000韓圜約兌6.7港元

機票：國泰航空香港來回濟州連稅約2344港元起

交通：濟州市乘紅色急行巴士110-1、110-2號，或藍色幹線巴士210-1、210-2、295號，在城山港綜合旅客總站下車，步行到城山浦港客運碼頭坐船入島

船費：來回票10,500韓圜（約70港元，包入島費），船程約15分鐘，買票時需出示護照

單車：普通單車（約10,000韓圜，約67港元/全天）及電動助力單車（約20,000韓圜，約134港元/2小時，30,000韓圜，約200港元/全天）

文：吳敏霞

編輯：蔡曉彤

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