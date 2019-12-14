海洋公園「小旅行」 除夕特別醉人

【明報專訊】節日長假是家庭外遊的旺季，但中美貿易戰拉鋸，經濟下行壓力大，無心情計劃遠遊行程，到主題樂園遊玩也不失為一個輕鬆「小旅行」的好方法。香港海洋公園萬豪酒店為家庭度身訂做集吃、喝、玩、住的假日優惠，由即日至12月31日，只要訂住豪華客房，便附送3人家庭海洋公園門票、海灣餐廳自助早餐，以及Pier酒廊或海灣餐廳的自助晚餐。Pier酒廊自助餐主打燒烤美食，如鮑魚、香烤波士頓龍蝦、美國牛肉、北京烤鴨等。除夕當日更提供跨年任飲套餐，客人可於晚上10時至凌晨2時無限暢飲汽水、紅酒、白酒、香檳及啤酒。