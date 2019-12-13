別墅設透明天幕 鯊魚為伴 馬爾代夫 潛入海底宿一宵

好消息是全球第一間透明天幕海底別墅去年底開幕，即使你畏水忌水，也可以輕鬆潛入印度洋，甚至與鯊同眠。

文：鄭寶華

馬爾代夫，由印度洋上的過千個珊瑚島組成，由南至北延綿820公里（510英里），當中約200個島有人居住。所有小島全被清澈見底的海洋擁抱着，當地人形容像一串串珍珠。島與島之間由船、快艇、內陸飛機、水上飛機接連，首都馬累，是通往各島嶼的大門。

一島一酒店，是馬爾代夫度假酒店的特色，而島與島之間相距極遠，高速快艇接駁動輒半小時。因此，旅客抵達酒店後，大都選擇窩在酒店範圍內，寧願與陽光、沙灘、海洋來個全天候親密接觸，享受舒適的酒店假期。所以，選一間心水酒店十分重要。你理想中的度假酒店要具備什麼條件？水上屋、私人泳池、私人沙灘、全落地玻璃海景……這些其實是馬爾代夫酒店的最基本設施。玩得浮誇一點，有沒有想過潛入印度洋，在海底宿一宵？

水深5米 設私人管家廚師

馬爾代夫最新話題，當然是倫格里島康萊德度假村的天幕海底別墅The Muraka。位於印度洋的The Muraka，樓高兩層，上層位於水面，設有客飯廳、兩間臥室，還有一個室外露台和私人泳池；沿着旋轉樓梯或升降機往下，是一間處於水深5米的海底套房，不單睡房頂着透明的玻璃天花，連洗手間、浴室、衣帽間都安裝了透明幕牆，三五成群的大魚小魚看着你一舉一動，幸運的話，鯊魚、海龜、魔鬼魚也會來跟你說聲「Hi」。

The Muraka為全球第一間海底寓所，共有3間臥室，並提供私人管家、私人廚師等貼身服務。每晚房價12,300美元起（約96,292港元，已包括早餐及稅項）。

海底餐廳「曬太陽」 與魚群共膳

奢華的The Muraka不是人人可以高攀，想深入海底，還有一個好選擇。度假村有12間餐廳，其中Ithaa同樣深入海底5米，走入餐廳，來一杯雞尾酒或歎個下午茶，或者吃一頓午餐或晚餐，便可以跟魚群共膳。我建議大家選擇陽光普照的日間潛入Ithaa，陽光映入水中，粼粼波光照在餐枱和地上，閃動耀眼，記得戴太陽眼鏡！Ithaa提供4道菜午餐，盛惠210美元（約1644港元）；6道菜晚餐325美元（約2544港元）。

海底漫游之後，是時候浮上水面，享受馬爾代夫的陽光和沙灘。度假村提供各式水上活動，水上電單車、風帆、獨木舟、滑浪板等，當然少不了出海潛水、觀賞海豚。剛完成翻新工程的沙灘別墅，牆壁是落地玻璃，陽光充沛，空間感十足；同時為保留私密度，每棟別墅被茂密綠林包圍，除了設有私人泳池和按摩池，沿小路可直達海灘。

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO可辦落地簽證

匯率：1美元約兌7.82港元

機票：國泰航空來回香港至馬累，票價4854港元起（已包括稅項及附加費）

倫格里島康萊德度假村（Conrad Maldives Rangali Island）

．The Muraka

房價：每晚12,300美元（約96,292港元）起

．沙灘別墅

房價：淡季（5至7月）每晚412美元（約3225港元）起，旺季721美元（約5644港元）起

查詢：www.conradmaldives.com

●有片睇，潛入印度洋 與鯊say Hi：https://bit.ly/2YAMYNe

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com