時裝設計師 完美令人死板 暗黑天堂追逐自由夢

【明報專訊】你是什麼樣的人?是父母眼中循規蹈矩的乖兒女?是老師眼中品學兼優的好學生?在努力達成他人心目中的目標時,有沒有想過自己想要什麼?在香港長大、印度菲律賓混血兒時裝設計師Endra Devi在薩凡納藝術設計大學時裝設計系畢業,連外國知名rapper Tiwa Savage都穿上她設計的作品,熱愛自由的她沒有選擇到知名品牌工作,決定以自由身擔任時裝設計師,努力儲蓄旅遊,感受生活,更直言:「I never had a full-time job, it scares me!」