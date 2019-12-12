日本設計師阿部千登勢 重現嬉皮「督爺」率性風格

作為著名時裝設計大師川久保玲的門生弟子，阿部千登勢深明原創的重要，相信只有創造從未存在過的設計，才能成功建立自己的時裝王國。故此，她把品牌命名為Sacai——與日文「世界」同音，本着開放的態度， 把生活上接觸到的大小事物化為靈感，並透過擅長的材質拆解，重新拼接和疊用，塑造出一套兼容並蓄，獨一無二的服裝形狀和輪廓。

隱藏黑色喜劇元素

Sacai 2020早春系列以黑色喜劇The Big Lebowski為起點，劇中主角「督爺」（The Dude）是個無業遊民，最愛跟朋友一起喝酒打保齡，因一次被誤認為城中的超級富翁而遭綁架，繼而開展一段趣怪離奇的追討贖金事件。他一身酒鬼的打扮及與世無爭的模樣，完美地演繹出其無厘頭角色設定，雖則與品牌一向幹練鮮明的女性形象格格不入，卻正正貫徹阿部千登勢勇於嘗試和創新的設計理念，為大家帶來一次又一次的驚喜。

為平衡設計與實用度，品牌一向着重服飾的剪裁。如今次系列中，雪紡襯衫和寬管褲被合併成超大碼連身裝，再配上由西裝面料拼接而成的雙層風衣，三維的剪裁概念為其添加垂褶效果，與硬挺的領口形成層次上的對比，混搭出瀟灑利落、剛柔並重的造型。

斑馬紋衫裙趣味十足

除了精緻的外形輪廓，阿部千登勢在細節上亦花了不少心思。部分服飾單品如上身襯衣和半截裙，均印有斑馬紋和傳統圖騰，趣味十足；另外，利用薄紗拼接而成的西裝外套則加上大量珠片，低調奢華還帶點龐克風格，一系列的標語T恤亦印上電影的經典對白。這些看似微不足道的設計元素，為整體造型帶來充滿玩味感的點綴效果，具備冷艷優雅、以及主角「督爺」 率性時髦的嬉皮風格。

查詢：Sacai 2285 9080

文：Angel Hong

模特兒：Viki L（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安