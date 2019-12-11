Double F：愛爾蘭人那一絲不苟的呔夾

電影裏主角穿正裝的場口多在1955年Frank（Robert De Niro飾）初遇Russ（Joe Pesci飾），至1975年Frank殺死Jimmy （Al Pacino飾）時。電影一開始在老人院的Frank老態龍鐘，衣領鬆開露出內裏背心，他最意氣風發時的一絲不苟早已離去——作為一個冷靜的殺手，一個粉刷房子的人（殺人時血濺滿牆），人稱「愛爾蘭人」的Frank有一段衣著一絲不苟的日子，合身的西裝與配飾，slick back髮型，那也是影視作品中喜歡營造的黑手黨人物形象。

像Frank還是送肉司機時，在餐廳看過Russ與當時費城黑手黨老大Angelo Bruno會面，後者戴着墨鏡，深色西裝，尖領恤衫配窄身領帶，手戴金表，巨大的金戒指先聲奪人，那結得細小而穩固的領結配着一直打量別人的眼神，壓力之感撲面而來，黑手黨領軍人物的氣勢全出來了。

領帶寬窄長短有不同變化

從一個送肉的司機，到變了黑手黨中人，到受Russ與Jimmy器重，Frank大量的穿上西裝，他比身形矮少的Russ穿的更好看。Frank的領帶款式與風格較為統一，Russ則在戲中多有改變，單是領帶的寬窄長短已有不同變化，現時認為合適的長度是領帶底端落在腰帶扣上，在戲中的1950年代，其實是領帶長度未統一時，無論是Russ還是餐廳裏的bartender，領帶也有短到離腰帶扣三四吋以上。有時Russ戴上短闊的領帶，領結打得細小，散開的領帶幾有領巾之感。

Russ頗多戴紅色領帶，各種深淺的紅色，第一次在電話中將Frank引薦給Jimmy時，Russ戴的就是鮮紅色領呔，Frank與Jimmy都是暗色領帶，Russ靜靜望着Frank與電話另一邊的Jimmy對談。Jimmy問Frank聽說他會刷房子，Frank一語雙關回說：「我還會自己做木工（也會做棺材處理屍體之意）」，二人一來一往，確立了其後的合作關係，在這場戲裏恍似牽動事態發展的是對話的二人，但其實促成一切的背後安排者是Russ，一如他在近20年後安排Frank殺死Jimmy，血濺牆壁。容我穿鑿附會，Russ的紅領帶就是他掌握場面的暗示。

紅領帶暗示掌握場面

別忘了在這場電話戲裏，還加插入一些Frank講解Jimmy在其時多受歡迎的畫面：Jimmy穿過一班支持者上台發言，激動人心，他戴的就是和上一場戲Russ同樣鮮紅的領帶，因為這場戲的重心是他。然後鏡頭切換，由戴着紅色領呔在台上發言的Jimmy切回戴着紅呔看着Frank與Jimmy通電話的Russ。整套電影中Frank就來往於、亦夾在這兩大力量之間，只是他最後選了帶他起家的Russ。

Russ的紅領呔還出現在他到Frank家過聖誕節時，既是喜慶，亦是甘迺迪上任總統後有份助選的他如意得水之時。Russ老謀深算，他不算最貫徹始終的人，利益最大化是他的選擇，他的領帶有時過寬，有時過窄，有時過短，有時過長。Frank則多在腰帶扣上兩吋，呔夾也是永遠在同一地方，把領呔固定得整齊，如像一致的性格，總是叫Russ或Jimmy放心他會忠於所託之事。只有一場他受不了Jimmy破口大罵，走出辦公室穿上大衣準備離去，Jimmy出來安撫他，Frank的呔夾雖緊緊將領呔固定在襯衣上，但呔夾因Frank的急於離場而向上移位，那拱起的領帶，才稍微現出了Frank不冷靜的一面。

領帶的長短、寬闊、顏色花款全有暗示，像Jimmy不滿於Tony Pro穿花恤衫短褲赴會，衣裝對他而言從來是領袖魅力的有力武器。比如有一場，他的案件開庭小勝後，他與Frank及其他人在餐廳裏商談下步策略，人人依然衣飾嚴謹，Jimmy則將領口鬆開，放鬆地吃一杯最愛的雪糕，偏是這時，電視傳來新聞，甘迺迪的軍隊離開達拉斯時遭遇槍擊，傷勢嚴重可能致命。Frank等人站在電視前思索對策，Jimmy回到座位，頹坐望着電糕，眼神失去平時的銳利，失敗的感覺透過他不太成形的衣著廓線、鬆散的坐姿，瀰漫在整個畫面，電視背景聲又再放送甘迺迪傷重死亡的消息，這一段裏，同樣是鬆開的領口，卻由放鬆的情緒轉化到衰頹的情緒了。

文：方太初