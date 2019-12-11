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2019年12月11日星期三
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Wine：從酒吧到家中歡聚 佳節選心水佳釀 暢飲！
Quicknote：別致香檳早午餐
德國廠房直擊製作過程 旅遊拍檔 貴在細節
破舊立新：賀120歲 M字新logo
個性化服務 7色選擇
Collect：奈良美智《午夜吸血鬼》拍出佳績 亞洲當代藝術跨文化魅力
裝置藝術簡介
Double F：愛爾蘭人那一絲不苟的呔夾
People：拍攝節目 充滿未知 李尚正臥底再出發
Bulletin：幽默「波鞋手槍」藝術
長場雄的維納斯女神
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裝置藝術簡介
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【明報專訊】陳沛岑說亞洲當代藝術的裝置藝術也很出色，精選了一些優秀作品。
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Wine：從酒吧到家中歡聚 佳節選心水佳釀 暢飲！
Quicknote：別致香檳早午餐
德國廠房直擊製作過程 旅遊拍檔 貴在細節
破舊立新：賀120歲 M字新logo
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長場雄的維納斯女神
Wine：從酒吧到家中歡聚 佳節選心水佳釀 暢飲！
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德國廠房直擊製作過程 旅遊拍檔 貴在細節
破舊立新：賀120歲 M字新logo
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Collect：奈良美智《午夜吸血鬼》拍出佳績 亞洲當代藝術跨文化魅力
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