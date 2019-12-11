德國廠房直擊製作過程 旅遊拍檔 貴在細節

就算大家未擁有Rimowa，對其經典鋁合金壓槽行李箱造型也不會陌生，或者也曾幻想自己是那個瀟灑地把它帶着它出走的主人。說Rimowa是行李箱的名牌，應該沒人會反對。這個以鋁和聚碳酸酯製作的行李箱品牌，由Paul Morszeck在1898年德國Cologne成立，他們由一個家庭小工坊開始，起初推出着眼於輕巧及結構穩定的實木旅行箱。踏入1940年代，廠房發生大火，當時的木材、皮革等用料全被燒掉，傳聞Paul Morszeck的兒子Richard在廢墟中找到一塊沒有被燒毀的鋁片，於是有了以鋁片製作行李箱的構思。他接手品牌後以"Ri"chard "Mo"rszeck "Wa"renzeichen的首兩個字母為品牌重新命名（德文Warenzeichen解作商標），成為今日大家認識的Rimowa。1950年代大戰後航空業發展迅速，品牌以飛行為靈感，向德國製造的世界首架全金屬飛機致敬，將獨特的飛機溝槽設計添加到鋁質行李箱，遂成為品牌設計特色，直到今時今日。

品牌現時設有3個生產地，除了Cologne總部，還有捷克和加拿大兩個廠房，Cologne和捷克分別生產鋁鎂合金和聚碳酸酯行李箱，送到歐洲和亞太區專門店；加拿大則為北美市場製作兩種物料的行李箱。現時的Cologne工場於1986年興建，1988年投產，早前品牌請來世界各地的傳媒，到Cologne總壇參觀Classic行李箱的製作過程。

溝槽立體紋理 令物料硬度倍增

廠房位於Cologne市郊，距離市中心車程約20分鐘，據聞如果在Cologne機場乘搭飛機的話，除了當地最出名的大教堂外，從高空一眼就能認出的還有Rimowa廠房——其生產線建築群，就像一列8個互相連接的巨型Rimowa行李箱，而品牌的行李箱便是在這裏生產。一塊塊由原材料公司做好的鋁鎂合金板送抵廠房後，第一個工序是切割，壓製溝槽和鑽孔。很多人以為溝槽的設計只為美觀，其實壓槽的過程能令物料更穩定，而溝槽的立體紋理也能令物料的硬度增加一倍，提高行李箱的防撞功能。

每個Rimowa行李箱由箱面和箱底兩塊合金板組成，兩塊箱板並不相同，箱面有品牌徽章洞孔，箱底則有拉桿洞孔，但兩者也有滾輪底托的洞孔。當板型切割好，鋁鎂合金板會被放到屈曲機中，將合金板屈曲成立體形狀，然後一對對的箱面和箱底被放到架上配對。

在上述由機器主導的工序後，其餘步驟則交由人手處理。箱面和箱底經過屈曲機後已有雛形，工匠便以鉚釘連接框架和箱面箱底，以固定兩個外殼的形狀，並為行李箱裝上亮面鋁鎂合金箱角、拋光鋁鎂合金製造的品牌徽章，以及滾輪底托；行李拉桿則以螺絲和膠水固定在箱底一面的外殼。值得一提的是，行李拉桿的末端原來並非緊貼到行李箱貼近地面和滾輪的一邊，這樣能減輕拉動行李時拉桿的震動。接下來工匠會將行李箱放在地上安裝滾輪、TSA密碼鎖和皮革手把，而最重要的稱為「Wedding」的步驟，即是以3個鉸鏈連接箱面和箱底，確保兩個部分不會分離，整個行李箱的外形便告完成。

整條生產線設有多個品質檢查站，每位工匠也會檢查行李箱的狀况，例如他們會以塑膠槌子修整行李箱，透過槌打時發出的聲音衡量安裝是否妥當，並釋放物料在組裝時的壓力。在完成外部裝嵌後，工匠會以膠水精準地貼上襯裏，確保沒有皺摺，然後安裝活動式隔板的扣帶和隔板。在最後一次清潔和檢查後，行李箱便經由輸送系統送到倉庫，預備出廠，環遊歐亞。

實驗室模擬機場處理行李方式

Rimowa行李箱的特點除了其獨特外形，也包括長達5年的保養期。廠房設有實驗室測試行李，確保行李箱可靠耐用。多重測試包括重複提舉測試器，模擬以手把和拉桿提起行李箱；輸送帶測試器測試滾輪、拉桿和箱殼的耐用程度；跌落測試器模擬機場處理行李箱的方式；搖擺衝擊測試評估拉桿和手把的表現；氣候實驗室模擬老化的過程。

品牌不少專門店內也設有維修區，可即場替客人修復輕微的損壞，而位於Cologne的維修中心，則有經過專業訓練的技工進行各類維修。有時，客人在家中找到年代久遠的行李箱，工匠也有辦法維修，因為多年來品牌的設計改動不大，如拉桿、滾輪等較易損壞的部分，其尺寸位置也沒有大改動，就算舊有的原裝零件已停產，亦可以換上新零件，繼續運作。

每次帶行李出差，總不能避免造成損耗。Rimowa的行李箱相比其他品牌，當然算是價值高昂（尺寸最小的鋁質行李箱定價近8000港元），但其一絲不苟的研發、製作和售後服務，可以延長產品的壽命，亦正正是其價值所在。

文：Tung Cheung

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com