家庭有教：紛爭中穩定家庭（二）

一如以往我們不說政事，只談親子。在意見紛陳的社會事件中，家長可預計到跟孩子意見未必一致，甚至可能大相逕庭，因此家長必須緊記「關係」和「愛」乃最重要，不論什麼立場也不能將之破壞，因此切忌有以下表現：

˙態度顯得過分強硬，進而否定或批評孩子的想法

˙「有你講、無佢講」的說教，急於表達個人見解，甚至藉權威（「我是你父親，你要聽我講」）或威嚇（「停你的零用錢」）向孩子施壓

˙壓抑孩子的情緒（「有什麼好哭，堅強點！」、「不需要可憐他們，有人會幫他們的」）

˙以譏笑或「看不起」的態度回應（「你夠膽量就學他們吧！」、「等着瞧，看他們一事無成！」）

另一方面，家長宜保持以下的態度：

˙互相尊重，理解孩子的想法可能與自己不同，同時明白「理解」不等於「認同」或「贊成」

˙盡量保持冷靜，描述事情時保持客觀（要明白「描述」和「評論」的分別），暫時抑制自己的意見表達（「有不少人支持，亦有不同的人反對」vs.「我就反對他們！」）

˙不用急於表達個人情緒和態度，以開放態度聆聽孩子的想法和感受

˙持續留意及接納孩子的情緒反應，作出紓緩（「我留意到你一提起就會表現得很憤怒和激動，我們飲杯水，再慢慢談。」）

無放棄孩子的權力 有循循善誘的責任

養育孩子任重而道遠，我們沒有「放棄孩子」的權利或空間，相反有循循善誘的責任，因此家長必須讓孩子知道「你」是公道的，這才是他們所重視，讓他們感受到「你」的愛，孩子才會願意聆聽，也才會給你「動之以情、說之以理」的機會。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第271期]