童途有「理」：自閉症幼兒體能訓練攻略

促進知、意、行的訓練策略

情感聯繫

自閉兒容易偏執於自己喜惡、習慣，難於對不熟識的人或事情（如學習新技能）「聯上關係」，以致缺乏嘗試的動機。如要引發他們參與活動的意向，可先從其喜好開始，並對恰當行為或表現給予即時讚賞以作肯定，讓幼兒感到「被接納」、「被明白」，與訓練者保持良好互動關係，以延續訓練。

提示策略（圖1）

自閉兒容易對轉變感到焦慮不安，但他們強於接收及理解視覺信息；故如能按幼兒的認知能力，於訓練前或過程中運用圖像、符號、相片或文字，讓他們明白訓練的內容，包括時間、地點、流程、規則及要求等，有助減少焦慮。另外，由於幼兒的專注力較弱，故給予口語提示時，用詞需精簡，並要重複重點字眼，避免用負面詞語。

活動及環境（圖2）

配合幼兒的興趣、感知及認知能力，在訓練時賦予「任務」，令幼兒明白訓練細節，如在什麼地方開始及結束、需完成的距離、次數等。在學習較複雜的技能時，應分拆或簡化步驟，循序進行。另外，訓練場地應避免有擺動吊飾和花巧佈置，以免幼兒分心。

做好以上3點，能讓幼兒明白體能訓練的內容及要求，引發參與的動機及意向，積極接受訓練，提升幼兒體能及運動潛能，促進強健體魄，更揮灑自如地應付日常生活的挑戰。

文：羅可欣（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第271期]