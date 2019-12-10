媽媽維特：當手機成為上學必需品

所謂「電子學習裝置」，就是流動上網裝置。有中學更是直接地「欣告」台下家長，不用買平板電腦，只需帶手機回校就可以了。學校強調，只會准許同學在上課時才開機學習，其他在校時間不能玩手機。然而可以想像，學生一旦有了手機，就已經打開了進入網絡世界的大門，即使真的可以嚴限在校內的使用，孩子在一整天裏，還是會找到很多機會在網海中浮沉。

誠然，電子學習是現今教育大勢所趨，善用資訊科技被視為21世紀的關鍵技能，有趣的教學程式有助提升學習動機，電子教科書也可助解決書包過重的問題。此外，在教學管理的層面，近年研發的一些「學習管理系統」（LMS）程式，可以管理學習材料、課業的收發和記錄學生的學習數據等，也讓老師更容易掌握學生的整體學習歷程。

教育局就有文件介紹和比較各種LMS程式的妙用，當中甚至提到，一些LMS程式能像社交媒體一樣，讓師生互動討論交流。問題是，在LMS程式中的互動或者會受老師監管，但孩子透過同一部手機，於其他社交媒體中的伸延互動，就是不可知的世界了。

我的疑惑是，我們在擁抱電子學習的大潮時，是否也該慎重地三思每一細節的影響呢？關鍵之一是，「自攜裝置」到校儘管有很多好處，卻也意味手機成為了實現電子學習的必需品，教育局和學校是否充分意識到其負面衝擊呢？是否有其他的推行方法呢？

不可忽視手機對孩子的禍害

倫敦大學國王學院日前發表報告，分析了歐美和亞洲共41項關於青少年與手機的研究，對象有4萬多人。結果發現，23%青少年有使用手機的病態，包括無法克制使用時間、失去手機時會沮喪及恐慌、無意識地做滑手機動作等。報告指出，大眾有必要意識到手機成癮對孩子身心的禍害。

雖然坊間也有一些監管孩子上網的程式工具，但在現實中，要節制使用手機始終不易。社交媒體上的追隨者數字，會成為孩子的社交地位標籤而帶來焦慮，群組中全天候的應對互動，亦令孩子喪失完全卸下社交壓力的空間。美國就有倡議組織指出，智能手機對孩子身心有許多不良影響，如剝奪真正童年、影響專注、干擾社交以致情緒、破壞睡眠、網絡欺凌等，因此建議推遲讓子女擁有手機直至起碼8年班（中二）。蓋茨的子女在14歲前也沒有自己的手機。

現在我只能在每次參觀中學時，都詢問校方是否有「自攜裝置」的政策。就暫時所見，趨勢仍在初起，我們還是可以避開BYOD的學校。不過，6年後輪到細仔升中之時，就不知是何景况了。而為所有下一代着想，我真心盼望更多人能三思這個課題。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第271期]