與Hello Kitty、小木木 同遊聖誕蘋果森林

【明報專訊】今個聖誕，Hello Kitty首次以德國主題服飾造型與來自德國、家族背景擁有120年歷史的Müllerchen（小木木）攜手萌爆登場，於屯門市廣場展開甜蜜的「Hello Kitty．Müllerchen蘋果森林聖誕相遇之旅」！於充滿聖誕浪漫氣息的蘋果森林，有多個主題佈置打卡位讓大家拍照，包括蝴蝶結造型露營車、4米高木雕造型Hello Kitty「瞭望台」及4.5米高的冒險家造型Müllerchen等，除可拍攝打卡外，小朋友更可穿過Müllerchen手上的相機鏡頭，滑下巨型七色滑梯！