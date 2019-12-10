俄羅斯方塊 陪你過玩味聖誕

【明報專訊】「Tetris俄羅斯方塊」可說是家傳戶曉的遊戲，今個聖誕，陽光房地產基金旗下MCP One新都城中心一期商場及SSC上水中心購物商場聯同踏入35周年的俄羅斯方塊Tetris為大家帶來聖誕樂園「俄羅斯方塊 聖誕『落』滿紛」。MCP One地下中庭位置有以莫斯科標誌性建築Saint Basil's Cathedral為藍本建造的俄羅斯風格宮殿；SSC則在俄羅斯標誌性的宮殿中央設置了巨型遊戲機，玩味十足。