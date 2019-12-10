家家有禮：走進小熊村莊賞冬日幻境

【明報專訊】聖誕鐘聲徐徐響起，置地廣場今年再度化身成五彩繽紛的歡樂國度，帶領市民走進奇幻無窮的聖誕小熊村莊，當中有超過90個手工製作的村民聚首於聖誕市集與眾同樂。這個充滿節日氣氛的特色小鎮由著名兒童讀物插畫家Pedro Serapicos創作，大家可在這個美輪美奐的聖誕樂園欣賞浪漫醉人的冬雪幻境，而且每30分鐘更有燈光音樂匯演，絕對是精彩的視聽享受。此外，大家也可以透過手機上的擴增實境技術，觀看顯示於廣告牌和建築物上生動有趣的聖誕信息。