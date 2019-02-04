齊玩STEAM過聖誕

【明報專訊】為了與小朋友一起迎接聖誕悠長假期，彩園廣場及太和廣場推出期間限定「STEAM聖誕遊學團」，結合科學、科技、工程、藝術及數學，讓父母與子女齊齊跳出課室，邊玩邊學，激發多元發展的潛能。透過場內STEAM導師講解，小朋友可接受不同挑戰，完成遊學團內各項挑戰後，即可獲得由彩園廣場及太和廣場頒發的「小小科學家證書」。而活動期間，太和廣場內設有3.5米高巨型水晶球裝置打卡熱點，讓一家大小闖進夢幻聖誕國度。