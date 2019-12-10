家家有禮：走入雙子星光影冰屋

【明報專訊】LITTLE TWIN STARS的KIKI及LALA來到葵興life@KCC，預備多款高貴精緻茶點恭候各位甜心！大家可以走進森林童話中的歐陸式庭院，與手執星星魔術棒的LALA打招呼，又可走進壺內免費參與互動小遊戲，伙拍KIKI及LALA，以豆袋投向熒幕中的糖果、雪花及水果等，看誰最眼明手快！