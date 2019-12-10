主辦︰孩子戲

內容︰這是比利時諾貝爾文學獎作家Maurice Maeterlinck的得獎作品，是一個有關追尋幸福的故事。聖誕節的平安夜，一對善良的小姊弟，因為家庭窘困，在沒有聖誕老人到訪的聖誕夜，遇上駝背的貝利巫婆，送給他們能看清一切的魔法帽，並展開追尋神秘青鳥的旅程。在守護着他們的光仙子帶領下，與麵包、糖、火、水、貓與狗等精靈，前往「回憶之鄉」、「夜宮殿」、「未來之國」、「幸福花園」和「黑森森森林」等地方尋找青鳥。最終青鳥會在那裏找到呢？

日期︰12月20至22日

地點︰石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心 JCCAC 黑盒劇場

票價︰成人$260，學生及殘疾人士$180

詳情︰www.facebook.com/improkids.hk

《細路桃源》

主辦︰一路清空

內容︰一個垃圾谷，住着小勇、德德、希希3個小孩，以及一直照顧他們的保母。有一日，他們發現了一本已經褪色的旅遊雜誌，介紹了一個有樹、有海、有藍天的地方——「世外桃源」！3個小孩決定出發去尋找這片天地。他們到過不少地方，遇過很多人，得到不同的東西，卻沒有找到「世外桃源」。他們唯有拖着疲累的身軀回到垃圾谷，並把途上得到的種子放到泥土中，希望能創造自己的「細路桃源」……

日期︰12月21至22、25至26、28至29日

地點︰沙田大會堂文娛廳

票價︰成人$280，全日制學生、高齡、殘疾及綜援人士$140

查詢︰www.facebook.com/the.radiant.theatre

《奇幻聖誕之旅》

主辦︰大細路劇團

內容︰聖誕節前夕，大細路學校3D班學生到老人院探訪，呂同學遇上一位慈祥的老人，還送給她一份神秘禮物！原來禮物內藏一張「奇幻列車」的車票，呂同學坐上了這架能穿梭時空的列車，展開一段有趣奇幻的聖誕之旅！

日期︰12月20至22日、25至29日及1月1日

地點︰牛池灣文娛中心劇院

票價︰成人$220，全日制學生、幼童、高齡、殘疾及綜援人士 $110

詳情︰www.jumbokids.org.hk

[Happy PaMa 教得樂 第271期]