文化園地：當小孩遇上自私巨人 兒童劇場學優美文學

文︰沈雅詩

普劇場今年在聖誕黃金檔期再度以兒童文學劇場搶灘，即將公演的《自私的巨人》，改編自英國著明文學作家奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde）的The Selfish Giant。究竟兒童文學劇場有何獨特之處？「簡單來說，它是可以在劇院、舞台上『觀』得到的文學作品。」普劇場藝術總監陳永泉說。

香港每年都有不少兒童劇目公演，陳永泉認為，歡愉、熱鬧的舞台氣氛倒是有的，但卻缺乏文學性，「小朋友看得開心固然重要，但我也希望劇本是有文學性的，文辭優美，再通過舞台上的美學畫面，營造出一種詩意，讓孩子的情感可以投入其中」。

巨人變大方 花園現生機

《自私的巨人》講述一個小鎮，住了一個巨人，他遠行了7年，小朋友趁他不在時，每天都溜到他偌大的花園玩個痛快。一天，巨人回家了，發現自己的花園被一群孩子佔領，他非常生氣，趕走並禁止他們再踏足花園半步。冬去春來，花園外一年四季交替輪迴，唯獨花園裏始終被大雪和寒霜所籠罩，巨人一直摸不着頭腦，想不通為什麼會是這樣。

另一邊廂，小朋友仍然渴望再進入花園嬉戲，為試探巨人的反應，他們製作了一個布偶小男孩，並嘗試把他放到花園的大樹上。可是小男孩不慎摔倒地上，這個時候，巨人伸出手把他抱到枝頭上，奇怪的是，小男孩一到樹上，樹上的冰雪立刻融化，並長出綠油油的樹葉。巨人忽然想通了，於是他大方地邀請孩子們再來花園玩，花園立時充滿了歡笑聲，並且重現生機。

雖然以文學作品為賣點，但《自私的巨人》同時是一齣音樂劇，音樂元素也是重要的一環。此劇作曲兼音樂總監黃旨穎透露，在全長75分鐘的演出之中，約有10首全新創作的曲目穿插其中，「旋律會以簡單、易入腦為主，希望小朋友重複聽幾次之後，就可以哼着唱」。她又透露，今次還會加入小提琴獨奏，「我們把樂師化成台上的一員，藉着紅鳥這角色，把美妙的樂章幻化成牠的歌聲」。

■INFO

《自私的巨人》

主辦︰普劇場

日期︰12月21至22日、25至26日、28至29日

地點︰屯門大會堂文娛廳

票價︰成人$240，全日制學生、幼童、高齡、殘疾及綜援人士$120

詳情︰www.poptheatre.info

[Happy PaMa 教得樂 第271期]