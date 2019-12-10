家家有禮：薑餅仔飛天馴鹿 陪你過北歐聖誕

北歐生活也十分重視環保，大家更可參加工作坊，為回收掛飾延續生命。由即日起於太古城中心即日以電子貨幣單次消費滿600元及登記訂閱太古城中心電子報，即可登記預約12月14至25日期間舉行之「Re-wish聖誕環保工作坊」，名額先到先得。

■INFO

「太古城中心慢活聖誕」展覽

日期：即日至2020年1月1日

時間：周一至五中午12:00至晚上9:00，周六、日及公眾假期上午11:30至晚上9:30

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

查詢：2568 8665

■送禮物套裝

太古城中心送出禮物套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括2張sweets house Cha Cha甜品券（太古城中心店）、1盒sugarfina糖果及2張cityplaza聖誕明信片。名額10個，每人可獲禮品一套。截止日期：12月17日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第271期]