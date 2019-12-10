好去處：Partyroom 玩轉波波池 揸名車開聖誕派對

文︰顏燕雯

小模特兒：霏霏、DayDay、Yoyo、Yeung Mak Murphy、Yeung Nok Nathan

小車迷車場放電

位於觀塘的BKW Party Room（RACING）佔地接近7000平方呎，面積非常大，全場同時可容納最多300人。小朋友來到這裏，第一時間都會被一個電動駕車場吸引，因為當中有近20款「名車」可供他們選擇做「車主」。多款「名車」如古董平治、林寶堅尼、瑪莎拉蒂等全屬電動車種，要做個有型小司機非常容易。車場更設有「車道」及會轉動的「紅綠燈」，非常逼真。老闆兼車迷Sam表示，他所蒐羅的電動小車，都是自己成長時一直渴望想擁有的，因此決定打造一家小朋友專用的汽車主題Partyroom，讓小朋友都可享受駕車樂趣。

電玩board game 大人同樂

除了駕車，這裏的玩樂設施亦不少，如人氣玩具車仔Tomica夾公仔機、巨型滑梯波波池、兒童超市、巨型黑板，以至提供各類大小朋友Cosplay服裝的化妝間；與此同時，大人玩意也照顧周到，如巨型層層疊、全自動麻將機、電子遊戲及大量board game等，務求令任何年齡人士都能盡興。

■INFO

BKW Party Room（RACING）

收費：

˙新張期內上午8:45至11:45每位$88/3小時，周一至四最低消費$1500；周五至日最低消費$3000

˙周一至四中午12:00後每位$188/3小時，最低消費$3000。每加1小時$60/位

˙周五、六、日、公眾假期及前夕中午12:00後每位$268/3小時，最低消費$6000。每加1小時$60/位

˙3歲或以下免費，11歲或以下半價，每人無酒精飲品一包，轉任飲每位加$20

地址：觀塘觀塘道404號時運工業大廈4樓C及D室

查詢及訂場：6300 5600

夢幻粉紅粉藍 扮公主王子

另一間11月才新開張的Macaron Party Room是走夢幻風格，很適合較年幼的孩子去玩及作生日派對場地。場地設計如其名，以「馬卡龍色」為主調，波波池、派對用品都是粉紅和粉藍色為主，而這裏更設立了「小公主」和「小王子」區，讓小朋友各取所需。

拍照提供道具 最啱開生日派對

Macaron Party Room創辦人是一對新手爸媽，育有一名15個月大兒子，老闆娘Kiko說，去年為囝囝籌備一歲生日會時蒐集過本地派對場地的資料，發覺形式林林總總，但大部分空間比較狹窄，難以讓一大班朋友拍攝大合照，加上考慮到家長們為寶貝籌備生日會要兼顧很多事宜，因此Kiko想開一間貼心地提供派對拍照道具、小公主小王子生日皇冠等飾物，並代訂到會食物的Partyroom，讓家長可以舒舒服服地享受和親朋共聚之樂。

■INFO

Macaron Party Room

收費：

˙新張期內周一至五$108/3小時，最低消費$1620（15位），每加1小時$20/位

˙周六、日及公眾假期$128/3小時，最低消費$3200（25位），每加1小時$20/位

˙2歲或以下免費，3至12歲半價，飲品任飲

地址：葵涌大連排道21-33號宏達工業中心

查詢及訂場：6461 8927

[Happy PaMa 教得樂 第271期]