家家有禮：彈弓吊繩「飛翔」化身做小飛俠

SDM爵士芭蕾舞學院院長陳遠航指出，不少孩子平日忙於學習或玩手機等，真正玩樂的時間少之又少。而Bungee Dance可令小朋友化身成小飛俠般，享受刺激、帶離心力的飛翔感覺，過程既好玩又能釋放平日的壓力；同時可鍛煉孩子的核心肌肉，對身心的成長也有好處。其中親子班更可讓小孩和爸媽一起參與，共度美好的親子時光。

◆送免費試堂

SDM Bungee送出免費試堂優惠予《Happy PaMa 教得樂》讀者，名額10個，兒童班及親子班各5個名額。每人或每對親子可參加兒童班或親子班試堂1次。有興趣的讀者請於12月11日（明日）中午12:00前，回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話），註明欲參與兒童班或親子班，電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

（註：兒童班得獎者請先預約登記試堂；親子班得獎者須參加指定課堂）

問題：SDM Bungee適合幾多歲或以上小朋友參加？

■INFO

SDM爵士芭蕾舞學院

電話：2528 2222

試堂預約登記: 6655 0564

facebook：SDM Bungee

整理：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第271期]