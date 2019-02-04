本周FOCUS．採訪手記：把握治療黃金期 毋懼SEN

訪問當日，機構特意請來一名6歲用家麥竣穎和他的爸媽分享水療成效。竣穎有自閉症傾向、專注力不足及過度活躍，且有發展遲緩，大肌肉發展較同齡慢。當日，竣穎、麥爸爸及治療師示範水療的多個訓練遊戲，但在整個過程中，最令我印象深刻的，反而是竣穎的一個笑容。

自信小模特兒不像是SEN孩子

落水前，導師以圖卡問竣穎「心情如何？」這天他選了「開心」圖卡，那時一眾攝影師圍着他不停拍照，捕捉他選卡一刻的畫面，而竣穎則如小模特兒般，望着鏡頭流露出燦爛笑容，就算面對來自四方八面的閃光燈也神態自若。坦白說，當刻我有點難以相信，他是一個SEN孩子。

小小改變 父母減照顧壓力

隨後訪問麥媽媽時，她說兒子很喜歡水療，但他早前已完成整個治療，告別了水療一段時間；這天可以再次接受遊戲訓練，所以非常開心。她又指透過水療，兒子的情况大幅改善，尤其是怕水的問題。「以前他很抗拒頭面被沾濕，十分怕洗頭，但現在他不怕了，可以自如地洗頭。」麥媽媽笑言，這個別人看來的小改變，對他們夫婦來說，卻是如釋重負，因為不用再「打仗」般跟竣穎洗頭，大大減輕他們的照顧壓力。

從麥氏一家身上我看到，SEN毋須絕望，只要找到合適的治療方法，把握治療黃金期，孩子一樣可健康快樂地成長。

（編按：是日稿擠，「升學攻略」暫停一期）

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第271期]