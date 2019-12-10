小一派位：看數據 留意世襲超收額 二三志願 勿選熱門校

文︰沈雅詩

根據教育局資料，今年有29,133名兒童未獲自行分配學位，需要參加「大抽獎」，約佔整體申請人數的55.5%。就一眾無報考任何直資、私立小學的學生來說，升學專家梁永樂特別提醒家長，這次很可能是孩子最後一次的選校機會，「不要想派不到，還可以去『叩門』，老實說，一間學校頂多得10個8個叩門位，但有300、400人去爭，戰况之激烈，比直、私學校還要厲害，所以叩門是一件很困難的事，成功率很低」。

叩門成功率低

因此，他建議這類家長一定要想清楚怎樣填好今回合的選校表格，不容有失。對於「111」策略，即分別在自行階段，以及「大抽獎」的甲一、乙一都選同一學校，坊間有不少說法，記者問梁永樂，假如家長在自行階段填報的學校在他區，基於「大抽獎」的乙部必須填報本區學校，換言之，「111」策略已肯定斷纜，那麼，今回在「不受學校網限制」的甲部，究竟家長應該繼續堅持選那間在外區的最心儀學校，以期叩門時至少有「11」的誠意，還是選次心儀的本區學校呢？他答道︰「如果家長對那間外區學校的鍾愛程度，是去到『非君不嫁』的地步，那只管在甲部再填一次，終極一博吧！反正六合彩這樣難中，一樣期期有人中，無謂令自己後悔。」

實力取勝 未必須「111」

不過，話分兩頭，梁永樂表示，其實很多「神校」根本不介意申請人是否「111」，最重要還看實力，因此，假如家長自問孩子十分「標青」，就算沒有「111」、「11」在手，派彩後一樣可以照叩門。

至於乙部，按照教育局的建議是「依照意願」去填寫，梁永樂笑言，若家長果真是「心無雜念」、純粹按個人喜惡，把區內所有大熱學校也統統填進去，等同「送死」，「抽不到第一志願的話，第二、第三、第四志願也不會有機會，因為你把人家視為首選的學校當作次選，根據現行的遊戲規則，應該會直插谷底，甚至派一間你沒有填寫過的『寶校』亦不足為奇」。

世襲生多 佔領「大抽獎」學額

因此，梁永樂再三強調，乙部再多空格也好，實際上只有第一志願可「依照意願」去填，「第二、第三志願，家長已經要選一間不過不失、『入到不會喊』的學校了」。

至於怎樣分辨一間學校屬於「大熱」、「次熱」或「冷門」級別，他說，除了是口耳相傳、參考前人的選校經驗外，還可看數據。家長可登入教育局網頁的「小一入學統籌辦法」找《2020年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，當中便詳列每間學校在自行分配學位階段所提供的學額，只要把這個數字，跟校方在上月18日所公布的實際收生數字作對比，是「超收」、「收足」或「未滿額」，便一目了然。

「『超收』是因為世襲生多，反映學校受歡迎之餘，也代表『大抽獎』的學額被蠶食了，在僧多粥少的情况下，抽中的機會率又再降低，家長部署時，要考慮這一點。」

4方向揀合適學校

香港革新教育家長同盟主席周勁倫表示，與其說找「好」學校，不如說找「適合」的學校，他建議可循4方面去想︰

1.是否配合家庭的教育理念。「如果家長奉行愉快學習，那就不用為名氣，去揀一間明知很重視學術、很催谷的學校吧！」更重要是配合孩子的性格，「有些孩子性格外向坐不定，硬要把他放進一間傳統學校，會非常痛苦，也可能會埋沒他讀書以外的天分；亦有些孩子情感比較敏感，需要更多的鼓勵和認同，那麼強調關愛氣氛的學校就會比較適合他」。

2.學校與居所的距離。「舉例住新界北，就不要跨區去九龍讀書了，每天往來的車程，會令小朋友比其他同學少2至3小時學習、玩樂和休息時間，不值得。」

3.是否接受普教中。「家長認同普教中嗎？家庭環境可否配合？」如果家長認為普教中不會對孩子的學習構成障礙，家長也支援得到，那當然沒有問題，否則就要考慮選粵教中的學校。

4.政治立場是否一致。「假如家長有很鮮明的政治取態，那就不妨了解一下心儀學校所屬的辦學團體、校董會、校長等人的立場，是否跟你同一陣線，避免錯配。」

■做好準備

「統一派位」階段要點

◆2020年1月18至19日辦理選校手續

◆統一派位約佔學校小一學額的50%，其中10%不受學校網限制，家長可於甲部選不超過3間任何學校網的小學

◆學校餘下大約90%的小一學額，會供該校網內的家長選擇，家長可在乙部，按照意願，把校網內可供選擇的小學排列先後次序

◆電腦程序會先處理甲部的申請，後處理乙部的選擇。若學校的學額求過於供時，電腦將按「隨機編號」的先後次序分派

◆2020年6月6日公布統一派位結果

[Happy PaMa 教得樂 第271期]