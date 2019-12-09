醫言有理：懶理高血壓 中風昏迷奪命

保住性命 仍影響往後活動機能

「中風」（Stroke）屬急症，腦血管出現問題，令腦細胞缺氧死亡，包括「腦出血」（Cerebral haemorrhage）、「蛛網膜下腔出血」（Subarachnoid haemorrhage）及「缺血性中風」3種不同情况，嚴重可短時間奪命。即使保存性命，仍有嚴重後遺症的風險，影響病者往後活動機能。

處理中風，首先要穩定病情，保持患者呼吸道暢通、維持呼吸及穩住血液循環。中風的誘因包括「高血壓」（Hypertension）及「心律不正」（Arrhythmia）等因素，例如「心房顫動」（Atrial fibrillation）等。必須留意患者的「血糖」水平，其他還有「缺水狀態」（Dehydration）及「電解質紊亂」（Electrolyte imbalance）等問題。無論是「腦出血」、「蛛網膜下腔出血」或「缺血性中風」，宜小心控制血壓，同時降低膽固醇水平。

中風後吞嚥困難 易患吸入性肺炎

不少病人中風後吞嚥困難，容易患上「吸入性肺炎」（Aspiration pneumonia）。另一常見問題是「顱內高壓」（Raised intracranial pressure），可影響心肺功能，高危病人，牀頭應調校傾斜至30度。中風患者又可能出現「深靜脈血栓」（Deep vein thrombosis）及「肺動脈栓塞」（Pulmonary embolism）現象，必須小心，另控制感染及維持正常體溫亦同樣重要。

某些「急性缺血性中風」（Acute ischaemic stroke）病者或適合接受「溶栓治療」（Thrombolytic therapy），但必須先替腦部做「電腦斷層掃描」（Computerised Tomography）或「磁力共振掃描」（Magnetic Resonance Imaging），查看有否腦出血現象。若條件脗合，「急性缺血性中風」患者應該在發病4.5小時內接受「溶栓治療」，接受「重組織纖溶酶原激活劑」（Recombinant tissue plasminogen activator）注射。若大動脈有血栓，則可考慮發病24小時內施行「血管內血栓切除術」（Endovascular thrombectomy）。其他治療方案還包括「抗血栓治療」（Anti-thrombotic therapy）及「亞士匹靈」（Aspirin）。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）