拆解第一次迷思 初夜未必流血劇痛

不少人對初夜帶着一點迷思和幻想，期待着浪漫又神聖的第一次？往往卻因為性知識不足加上零經驗，女士怕痛、男士搞不清位置、未進入就射精、雙方「雞手鴨腳」……

為免春宵變成噩夢，有人事前做足準備工夫，查找網民經驗或與閨密打聽，卻隨時愈睇愈錯！當中存有什麼謬誤？請來性治療師及婦產科專科醫生拆解關於初夜的迷思。

■程：資深性治療師及婚姻家庭輔導員程翠雲

■方：婦產科專科醫生方秀儀

閨密說：第一次，一定痛和流血！

方：女性在初次性交時，可能會因為陰莖插入陰道的過程中，令處女膜破裂致流血，即所謂的「落紅」，這屬於正常現象，一般不用特別處理。小量流血的話，自己會止血。如果大量出血，便要看醫生了。但並非每個女性第一次性交都會有明顯出血，可能只有血絲，甚或沒有出血。原因可能是她們天生沒有處女膜，或者之前做劇烈運動時已令處女膜破裂。

處女不一定有處女膜

初次性交不一定會帶來痛楚，痛楚的程度也因人而異。有些女性會痛得難以忍受，有些則感到輕微痛楚，甚或不覺得痛。感到疼痛可能與心理因素有關，譬如害怕有東西進入陰道、心情太緊張，令到陰道肌肉過於繃緊。

巴打說：未入就嗌痛，唯有放棄！

程：一些沒有性經驗的女性，聽朋友說初次性交會很痛和流血，於是做愛時很緊張；緊張會減少陰道分泌，性交時容易產生痛楚。另有大部分個案是當男方準備進入，或只是性器官摩擦到外陰，女方就大叫痛，而男方生怕弄痛對方便不敢進入，致無法完成性交。

方：陰道痙攣（vaginismus）是女性性功能障礙的其中一種，患者不論有沒有性交欲望，其陰道口和陰道外三分之一部位的肌肉不自主地痙攣收縮，以致性交因疼痛或無法進行。女方害怕性交會產生對疼痛的恐懼，導致陰道肌肉緊張，令性交疼痛加劇，亦會形成條件反射，每當陰道受壓或觸碰時，肌肉就會自動收縮。

觸摸練習 逐步醫治陰道痙攣

治療陰道痙攣的目標是在觸摸陰道或附近地方時，緩和肌肉緊張的反射和減少對疼痛的恐懼。

初時需要做一些觸摸練習，觸摸陰道口附近的部位，並且鼓勵患者用鏡子觀察自己的陰部。當接受到觸摸陰唇時，則練習翻開陰唇。如果能夠觸摸到陰道口而沒有產生疼痛，便可嘗試將手指插得更深，超過處女膜，並且擴大陰道口。

如以上的練習順利，而沒有引起疼痛時，便可使用陰道擴張儀，每次練習約10至15分鐘。當患者適應後，可逐漸加大擴張儀的尺寸，從而增加對陰道肌肉的壓力。及後可要求伴侶把工具放入陰道，學習放鬆陰道的肌肉。如果這樣做也沒有引起疼痛時，便可用陰莖接觸陰部，但不進入陰道。當上述步驟全部完成，才可嘗試性交。

巴打說：每次性交，不單女方嗌痛，陰莖都好痛。

程：如果女方陰道分泌不足，而又不用潤滑劑，其實男女雙方都會感到痛。有少數男性做包皮環割手術（俗稱割包皮）時，包皮被割去過多而變得太短，導致勃起時拉扯而疼痛。此外，包皮過緊亦會令男士在勃起時感到疼痛。對於包皮過緊的男性，可接受包皮環割手術，將過緊的包皮切除，使龜頭容易外露。

巴打說：要把握「進入」最佳時機！

方：當女性開始性興奮時，位於陰唇內側的前庭大腺（Bartholin's gland）會分泌潤滑液，子宮頸腺體分泌開始增多，有潤滑作用，方便陰莖進入，這些分泌可減少性交時的摩擦和疼痛。所以當女性「濕」的時候，便是男士進入的「right timing」（好時機）。

程：男方可留意女方性興奮的狀態，知道女方什麼時候預備好進入。女性在興奮時或會發出呻吟聲，男方亦會摸到陰部濕了、乳頭也會硬起來。不過，女性性興奮來得較男性遲，所以男性做前戲要有耐性，如接吻、愛撫、情話，讓彼此有情感交流、投入，亦可加上音樂或環境的配合。

閨密說：小心找錯位置！

方：初次性交前，女士可先了解自己的陰部結構，有助分辨陰道入口和尿道口。肉眼看到大陰唇，將大陰唇撥開後，便會看到小陰唇，以及由前至後看到陰蒂、尿道口和陰道口。由於性興奮時陰道會濕，可見到有分泌流出，這是其中一個可以分辨陰道口的方法。

巴打說：好擔心「雞手鴨腳」壞事！

程：新婚夫婦未能圓房通常是心理因素影響，有夫婦結婚兩年仍未成功陰道性交。部分個案是由於雙方都沒有性經驗，過程中「雞手鴨腳」，譬如找不到陰道口位置，結果還未性交已射精。但即使雙方或其中一方有性經驗，過去的感情經歷都可能影響日後性生活，例如曾有不愉快的性經驗、遭伴侶暴力對待，因而對性愛抗拒。甚至有女性覺得「男性性器官很污穢」，而抗拒性生活。

多溝通多配合最重要

性是大家可以討論的話題，建議在初夜前談談對性的看法和期望，彼此了解，譬如能否接受口交、一起洗澡、要不要關燈等。性生活初期需要雙方磨合，可能前戲都未做完，男方已經射精，但慢慢便會知道觸碰對方什麼地方會特別有反應。這是一個深度溝通過程，大家互相配合和信任，又願意表達，以致有足夠的前戲讓女方進入性興奮的狀態，而又不會太遲令男方忍不住射精。

如果覺得難以開口或有問題處理不了，可做婚前輔導，尋求專業協助。另外，若雙方嘗試半年仍未成功性交，應盡快找家庭輔導或性治療。

文：李祖怡

編輯：廖偉龍

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