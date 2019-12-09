醫學滿東華：經期疏 爆瘡多毛 多囊卵巢綜合症無得醫？

細問之下，陳小姐經期次數一向如此，由於從沒有性行為，因此排除了懷孕的可能。緊接着的身體檢查，除發現暗瘡問題較為嚴重，亦留意到陳小姐體毛較多。婦科超聲波顯示有多囊性卵巢。經初步臨牀判斷，陳小姐可能患上多囊卵巢綜合症。

約每10個女士1個中招 可影響生育

多囊卵巢綜合症是正值生殖年齡女性最常見的內分泌疾病之一，社區上可多至每10個女士就有1個患上。除引致經期紊亂和影響懷孕機會，亦帶來外觀的困擾如暗瘡、多體毛等，增加患者心理壓力。研究更指出，因荷爾蒙和肥胖的關係，患者長遠患上糖尿病、高血壓、高膽固醇、睡眠窒息症和心臟病的機率會提高。若一年內經期次數少於3次，小部分女士會較易患上子宮內膜癌。總括而言，多囊卵巢綜合症為複雜的病症，對身體有長期影響， 不容忽視。

患者卵巢分泌過多雄激素

目前醫學上仍未能完全解釋病因，但現存證據指出為多因素相互影響，其中包括內分泌、新陳代謝、先天遺傳和環境。主要成因在於腦部釋出過多黃體生成素，刺激卵巢分泌雄激素。另外，胰島素阻抗亦會導致雄激素分泌過多，同時增加代謝綜合症的風險。

臨牀上多數根據鹿特丹標準，若有以下3項徵狀的其中兩項，就有可能會被確診。

1. 不排卵或排卵次數減少（徵狀為經期紊亂，次數疏少甚或沒有經期）

2. 臨牀或生化血液檢查呈現雄激素過多（主要徵狀為多毛，例如過多毛髮在面上、胸部、肚面或背部；暗瘡問題亦可為其中徵狀）

3. 超聲波呈現多囊性卵巢。當然，診斷需要臨牀經驗和血液測試，以排除導致徵狀的其他病因，如甲狀腺失衡或其他內分泌問題

多囊卵巢綜合症目前還沒有根治方法，但透過及早治療和預防，可減低長期對身體的風險。健康飲食、恆常運動、適當減壓，乃保持身心健康基本要訣。建議定期做身體檢查，尤其針對血壓、膽固醇和血糖測試。若已有肥胖或代謝綜合症，要及早尋求家庭或內科醫生協助，做好體重管理及病情控制。由於患者較容易患上抑鬱或焦慮症，因此建議就心理問題及早求醫。至於有部分患者需要藥物治療（例如避孕藥用以治療經期和暗瘡、二甲雙胍以控制糖尿病、又或針對不育的藥物），應向相關專科醫生諮詢。

文：李穎薇（東華三院婦女健康普查部（婦女保健）醫生）