猝死警號：運動時頭暈胸口痛 或猝死先兆

心臟科專科醫生麥耀光提醒，運動時出現下列徵狀是大警號：胸口痛、嚴重氣促、不正常心跳、突然頭暈等，都可能是猝死先兆，需要找醫生作詳細檢查。他又提到，猝死很大程度與劇烈運動有關，因此高危人士或有家族病史的人（如有家人在年輕時心臟病發或猝死），做劇烈運動前應先作身體檢查。

另外，接受高強度訓練的運動員亦要定期體檢。「有系統的賽前體檢，有效預防或減少由運動引起的猝死。」如發現有嚴重問題，就不建議做劇烈運動，甚或不可以比賽。

35歲以上三高、吸煙者 屬高危族

中低強度運動猝死風險較低，一般未必需要事前做詳細檢查，除非本身有明顯家族病史，或35歲以上兼有三高、吸煙習慣等高風險因素。檢查方面，麥耀光表示，首先會詢問個人病歷、家族病史，以及做基本身體檢查，如血壓是否正常、心臟有否雜音；進一步可檢查靜態心電圖，或以超聲波檢查心臟結構。

建議：每周3天中強度運動強心

另外，適量運動可以強壯心臟，減低猝死風險。麥耀光認為恆常運動很重要，可訓練心肺功能，每星期做3日中強度運動，每次約1小時，譬如急步行、緩步跑。但如果患有感冒、發燒、肚瀉，便不宜做運動，因為病菌可能運行至心臟，引致心肌炎。