運動健將都出事？ 35歲以下 小心心臟炸彈

競技綜藝節目，挑戰參加者體能、耐力、膽量；用繩徒手攀爬高樓、在旋轉滾筒上走，險象環生，有時更要熬夜拍攝。有藝人因而抽筋、嘔吐、扭傷腳踝，高以翔更賠上了性命。

這類挑戰體能極限的真人騷有何危險？心臟科專科醫生、香港運動醫學及科學學會前會長麥耀光直言，高強度、競賽性運動有一定危險，尤其對平時沒有恆常運動訓練的人來說，是一個挑戰。因為競賽元素不單挑戰體能，還會受壓受驚；加上休息不足過勞，都會增加壓力荷爾蒙，令心臟負擔更加大，增加猝死風險。

35歲以下猝死 多為結構性心臟病

猝死（sudden cardiac death）大都是心臟原因導致，即心源性猝死。麥耀光表示，大約八成猝死個案由心臟問題引起，其餘則由外在因素所致，如中暑、低溫症、濫藥、過量酒精等。與運動有關的猝死個案，通常以年紀來分析。35歲以上猝死，大多是不良生活習慣引致血管硬化、血管閉塞、冠心病等；35歲以下猝死，通常是因為先天性結構性心臟病。

心臟科專科醫生、香港心臟專科學院前院長李樹堅補充，冠心病主要是因脂肪在血管積聚，令血管愈來愈狹窄，致心肌缺氧，有可能出現心肌梗塞，或引起心跳異常而猝死。

心肌肥厚 影響心臟泵血功能

至於結構性心臟病引起的猝死，年輕人比例較高，當中以心肌肥厚症（hypertrophic cardiomyopathy）較常見，多與遺傳及基因有關。患者心臟肌肉變得肥厚，阻礙血流由心房流入心室，心臟泵血的能力受到影響，有時會出現呼吸困難、氣喘、心律不規則等情况，但部分患者未必有徵狀。

除了心血管病、結構性心臟病引致，猝死亦有可能與心臟電流紊亂有關。李樹堅表示，心臟細胞電離子管道異常，可能是遺傳或基因變異，導致電流紊亂，引發心律不正。心律不正泛指任何不規則心跳，大部分是良性，但有些嚴重情况可致命。

每分鐘異常心跳過百 30秒可奪命

位於右心房的竇房結（SA node），產生電流指揮心臟跳動，讓心臟肌肉跟隨節奏泵血；當電流信息傳到心室，心室收縮而產生心跳。一旦心室電流信息出現異常，導致心室性心律不正，心臟每分鐘異常跳動100次以上，稱為心室性心搏過速（ventricular tachycardia，VT），影響心臟泵血效率；如持續30秒以上，有可能變成心室顫動（ventricular fibrillation，VF），嚴重足以致命。李樹堅解釋，心臟肌肉細胞若在不同時間收縮、放鬆，活動不合拍的話，心臟便無法正常搏動，「好似划龍船，大家要一齊落槳才可前行，否則動不了」。治療嚴重心律不正，患者需安裝植入式心臟除顫器（ICD），導線連接到心臟，當檢測到心律不正，會發送電流信號，使心臟恢復正常的心律。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：王翠麗

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